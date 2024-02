Test – Casque Razer BlackShark V2 HyperSpeed : Sans fil et performant

Il y a peu nous vous présentions le Razer BlackShark V2, un casque abordable filaire. Aujourd’hui c’est le tout dernier-né de la gamme que nous avons entre les mains. Le Razer BlackShark V2 HyperSpeed. Une version sans fil avec très bonne autonomie, un poids contenu et une qualité sonore qui s’améliore encore. Vaut-il le coup ? Éléments de réponses dans cet article.

Unboxing

Derrière la boîte classique aux couleurs de Razer, nous retrouvons bien emballé le casque ainsi que tous ses accessoires. Ces derniers sont aux nombres de deux. Premièrement, c’est un câble de recharge USB-A → USB-C qui est présent et permettant la recharge et/ou l’utilisation filaire de ce BlackShark V2 HyperSpeed. Et finalement, c’est le dongle Razer HyperSpeed Wireless 2.4 Ghz qui clôture cet unboxing. Il permettra de connecter le casque sans fil tout en réduisant la latence comparé à une connexion Bluetooth 5.2.

Design et confort

D’une magnifique couleur blanche, ce BlackShark V2 HyperSpeed arbore un design très agréable avec des finitions exemplaires. Le logo Razer est fièrement apposé sur le cerceau de tête. Les boutons eux sont présents sur les deux hauts parleurs. D’un côté, nous avons le bouton mute, power ainsi que le port de recharge. Un potentiomètre permettant de régler le son est également de la partie. De l’autre côté, seul un bouton est présent et permet de switcher entre différents réglages de son (gaming, musique, film).

Pour ce qui est du confort, vous ne serez pas déçu ! Les deux oreillettes disposent de mousses à mémoire de forme pour un confort optimal. Le tissu utilisé est respirant et permettra d’éviter autant que possible la transpiration due à de longues sessions de jeux. L’arceau de tête est quant à lui en similicuir et est plutôt bien rembourré pour ne pas gêner du tout. Pour finir, le système de réglage du Razer BlackShark V2 HyperSpeed est bien pensé et n’a pas tendance à bouger tout seul lors de son utilisation.

Performances

Le casque dispose de deux haut-parleurs de 50 mm Razer™ TriForce. Ces derniers, conçus en titane, sont spécialement élaborés pour améliorer la clarté des voix. Parfait pour les gamers, pour qui les chats vocaux font partie intégrante de l’expérience. De plus, ces haut-parleurs sont divisés en 3 pour permettre une restitution séparée des aiguës, medium ainsi que des basses. De ce fait, il est aisé de paramétrer aux petits oignons l’expérience audio. Si vous n’êtes pas familier avec ça, sachez que via l’utilisation de Razer Synapse il vous sera possible d’utiliser les différents d’égaliseur pré-défini. Pour finir sur les spécifications, sachez que ce BlackShark V2 HyperSpeed est compatible avec le son spatial THX. Grâce à ça, l’immersion dans les jeux compatibles ou dans les films est encore plus incroyable.

À l’utilisation, rien à redire. Que ce soit une utilisation classique ou en jeux, ce Razer BlackShark V2 HyperSpeed saura ravir vos oreilles. Et qu’on se le dise, avec les 70h d’autonomie annoncée (la réalité s’en rapproche sans souci), vous aurez de quoi l’utiliser sans penser à la charge durant plusieurs jours. Point important, le casque, grâce à sa conception, offre une réduction de bruit passive de très bonne facture.

Conclusion

Si vous êtes à la recherche d’un casque sans fil performant, endurant et optimisé pour différents jeux, ce BlackShark V2 HyperSpeed est fait pour vous ! Construit avec des matériaux de qualité et possédant des finitions exemplaires, vous ne regretterez pas votre choix. L’application Razer Synapse offre de nombreux réglages pour optimiser ce casque à vos oreilles.

Pour ce qui est du prix, comptez un peu moins de 150€ sur Amazon pour vous le procurer. Un tarif relativement correct au vu de la concurrence.

