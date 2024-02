NETAC : Innovation, esthétisme et accessibilité sur le marché français

Netac, l’inventeur de la clé USB et marque bien respectée en Chine, s’installe progressivement sur le marché français. Basée à Shenzhen, NETAC, fondée en 1999, a forgé sa réputation mondiale avec plus de 300 brevets déposés. Ce chiffre est en progression régulière et amène l’entreprise à défendre ses intérêts sur le terrain judiciaire y compris sur le sol américain . Aujourd’hui, elle compte non seulement s’imposer sur le terrain technologique, mais aussi défendre vigoureusement ses intérêts sur le plan judiciaire.

Un positionnement audacieux pour des produits esthétiques

Depuis 2024, Netac vise l’Europe avec une gamme attrayante. Allant du stockage externe aux composants PC comme la ram et les SSD, Netac mise sur un positionnement agressif et compétitif pour séduire une nouvelle clientèle.

En opposition à la tendance actuelle de montée en gamme aux prix exorbitants, la stratégie de Netac est radicalement différente. L’entreprise propose, entre autres, déjà disponible sur Amazon, des modules de mémoire DDR5 segmentés selon une philosophie « gaming », avec un design premium à un prix défiant toute concurrence. La série Z RGB DDR5 et le SSD NV7000 NVMe PCIe Gen4, capable de vitesses allant jusqu’à 7000 Mo/s sont autant de produits qui font de Netac une marque à ne pas négliger.

Des efforts considérables pour l’expansion en France

Netac lance des réseaux sociaux francophones pour répondre aux questions techniques des utilisateurs français. En parallèle, l’entreprise prévoit d’organiser régulièrement des concours et des communications pour consolider son implantation.

Pour conclure, la stratégie et les produits de Netac ne manquent pas d'attrait. Avec son arrivée sur le marché français, la marque a tous les atouts pour convaincre de nouveaux utilisateurs.