Huawei réseau intelligent Xinghe : une avancée majeure pour l’Europe

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 3 octobre 2025
Huawei dévoile Xinghe, son réseau intelligent pour booster l’innovation en Europe.

Huawei a marqué un tournant majeur lors du Huawei Network Summit 2025 à Munich. L’entreprise a présenté ses toutes nouvelles offres de réseau intelligent Xinghe pour toute l’Europe. Plus de 800 experts et partenaires, venus de 30 pays, étaient présents pour explorer l’avenir du réseau intelligent. Cette innovation vise à transformer la productivité et la sécurité des entreprises européennes grâce à l’intelligence artificielle.

Huawei révolutionne les réseaux en Europe avec Xinghe Intelligent

Avec la gamme réseau intelligent Xinghe, Huawei offre des solutions avancées pour les campus, réseaux étendus et centres de données. Le cadre « 3-Beyond » innove sur trois axes.

  • Au-delà de la performance, avec une expérience utilisateur optimale.
  • Au-delà de la résilience, pour assurer la sécurité et la fiabilité du service.
  • Au-delà de l’autonomie, pour créer des réseaux plus intelligents et autonomes.

Jim Lu, dirigeant Huawei, a insisté sur l’engagement de la société à soutenir la transformation intelligente des industries européennes.

Innovations majeures : campus et centres de données intelligents

Le campus Xinghe AI combine performance et sécurité. Parmi les nouveautés, un AP détecteur de caméras espions protège la vie privée grâce à des algorithmes intelligents. La détection Wi-Fi évite les intrusions, pour une sécurité 24/7. Du côté des data centers, Xinghe AI Fabric 2.0 accélère la gestion réseau. Simuler des milliers de dispositifs prend désormais cinq minutes. De plus, le moteur Eagle-Eye détecte et résout rapidement les problèmes.

NetMaster et solutions avancées pour la santé et les PME

Huawei met en avant NetMaster, premier agent intelligent du secteur. Il automatise la gestion réseau et résout 80 % des problèmes sans fil en quelques minutes. Pour les hôpitaux, la technologie ASFN assure une connectivité fiable aux appareils médicaux, sans perte de données.
Du côté des PME, HUAWEI eKit propose des équipements adaptés aux budgets serrés. Ils offrent une performance supérieure et facilitent les vidéoconférences, même avec un personnel informatique limité.

En résumé, Huawei réseau intelligent Xinghe s’impose comme la nouvelle base de l’infrastructure intelligente en Europe. L’innovation, la sécurité et la simplicité d’utilisation sont au cœur de ces solutions. Grâce à ses avancées, Huawei promet un avenir plus efficace et mieux connecté pour toutes les industries européennes.

il y a 7 heuresDernière mise à jour: 3 octobre 2025
