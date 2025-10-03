ChatGPT peut désormais acheter quelque chose à votre place

OpenAI transforme ChatGPT en véritable acheteur virtuel. Grâce à une nouvelle fonctionnalité de paiement instantané, l’intelligence artificielle peut désormais vous aider à choisir un produit et finaliser l’achat sans quitter la plateforme. Une avancée qui pourrait bien changer notre façon de consommer en ligne.

Une expérience d’achat simplifiée et sans publicité

Jusqu’ici, ChatGPT se contentait de conseiller les utilisateurs sur leurs achats. Désormais, il peut aussi passer commande directement. Lorsqu’un utilisateur demande par exemple « meilleures baskets à moins de 100 euros », ChatGPT affiche les produits les plus pertinents, sans publicité ni liens sponsorisés. Contrairement aux moteurs de recherche classiques, les résultats sont classés uniquement selon leur utilité réelle.

OpenAI précise que les produits compatibles avec le paiement instantané ne sont pas favorisés dans les résultats. Par conséquent, si l’article idéal ne peut pas être acheté via ChatGPT, il sera tout de même affiché en priorité. L’objectif est de devenir une source fiable pour les consommateurs, en évitant les biais commerciaux. Le service est gratuit pour les utilisateurs, OpenAI étant rémunéré par une commission versée par les commerçants.

Un achat rapide et sécurisé, directement dans ChatGPT

Lorsque l’utilisateur sélectionne un produit compatible, il peut cliquer sur « Acheter ». Puis, confirmer ses informations de livraison et de paiement. Par la suite, il peut finaliser la commande sans quitter ChatGPT. Les abonnés aux formules payantes peuvent utiliser leur moyen de paiement enregistré, ou en choisir un autre. La transaction est ensuite gérée par le commerçant, comme pour un achat classique.

Pour garantir la sécurité, OpenAI a développé le protocole Agentic Commerce en partenariat avec Stripe. Ce système permet à ChatGPT d’agir comme intermédiaire, en transmettant les données de manière sécurisée. Le service est déjà disponible aux États-Unis pour les comptes gratuits, Plus et Pro. Il fonctionne avec Etsy et bientôt avec plus d’un million de marchands Shopify. Un déploiement en Europe est attendu prochainement.