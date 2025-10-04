Actualités

Silence garanti : Boostez votre bien-être au bureau avec les nouveaux casques Logitech

il y a 8 heuresDernière mise à jour: 3 octobre 2025
2 minutes de lecture
Logitech présente ses nouveaux casques Zone pour favoriser la concentration des collaborateurs

Logitech frappe fort sur le marché des accessoires pour le bureau avec deux nouveaux produits : le Zone Wireless 2 ES et le Zone Wired 2. Destinés aux professionnels évoluant dans des open spaces souvent bruyants et agités, ces casques promettent de transformer vos journées de travail en véritables bulles de concentration. Le géant suisse propose ici un mélange de technologies avancées, de confort tiré des casques gaming et d’une conception durable.

Un concentré de technologies pour la productivité

Face à l’explosion des espaces de travail ouverts, Logitech a décidé de réagir. Le Zone Wireless 2 ES et le Zone Wired 2 embarquent une technologie de réduction de bruit hybride adaptative. Ce système ajuste en direct le niveau de l’ANC (réduction active du bruit) pour que chaque professionnel reste concentré, peu importe l’environnement. En prime, deux micros optimisés par IA filtrent toutes les nuisances comme le brouhaha des conversations, le cliquetis des claviers ou les pas dans le couloir.

Les distractions en open space ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Logitech va même plus loin en automatisant la gestion du son : inutile de modifier les réglages quand vous passez d’une salle de réunion à un coin plus calme, le casque s’adapte tout seul !

Le confort d’abord, l’écoresponsabilité en bonus

Inspiré des casques conçus pour de longues sessions gaming, le design promet confort et légèreté pour toute la journée. L’arceau répartit équitablement la pression, les coussinets pivotent et le bandeau s’ajuste en toute simplicité. Le Zone Wireless 2 ES offre jusqu’à 20h d’autonomie en conversation, et 25h en écoute musicale ANC activée.

La personnalisation est aussi au rendez-vous grâce à Logi Tune, qui permet de choisir les réglages audio et ANC selon les goûts. Niveau look, trois couleurs sont disponibles : rose, blanc cassé et graphite pour afficher votre style au travail.

Plus fort encore, Logitech mise sur la durabilité. Les casques utilisent des plastiques recyclés, des pièces remplaçables et une batterie issue à 100% de cobalt recyclé. Même le sac de transport suit le mouvement écolo !

Des modèles pour tous les usages pro

Le Zone Wireless 2 ES brille par sa certification avec Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Il propose même un contrôle natif Bluetooth des appels, avec ou sans dongle. Quant au Zone Wired 2, il se présente en version filaire USB plug-and-play. Idéal dans les environnements ultra-connectés où l’on veut oublier la batterie !

Les équipes IT apprécieront une gestion centralisée et silencieuse via Logitech Sync : mises à jour sans aucun ticket d’assistance ni notification intrusive.

Les Zone Wireless 2 ES et Zone Wired 2 débarqueront respectivement en octobre et décembre, à partir de 149,99 €. Ces casques sauront-ils révolutionner la vie de bureau ? Partagez votre avis sur ces nouveautés dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !

il y a 8 heuresDernière mise à jour: 3 octobre 2025
2 minutes de lecture
Photo de Léo Thevenet

Léo Thevenet

Geek depuis toujours, Master en Informatique de Tsinghua University en Chine et fan des nouvelles technologies. Journaliste et reporter pour Le Café Du Geek, Je suis ici pour vous faire découvrir des accessoires innovants. Je m’occupe de faire évoluer le site, de gérer l’équipe de rédacteurs mais surtout je suis présent sur un maximum d'événement INTERNATIONAUX pour découvrir toujours plus de choses ! J'adore également rencontrer et juger des startups, vous retrouverez souvent ce genre de contenu avec moi !

Articles similaires

XBOX ANNONCE LES PRIX ET LES PRÉCOMMANDES DES CONSOLES PORTABLES ROG XBOX ALLY X ET ROG XBOX ALLY
Libérez votre passion : la nouvelle Xbox Ally sublime le jeu nomade
il y a 10 minutes
1inch dévoile une nouvelle identité pour rapprocher la DeFi de la finance mondiale.
1inch crée l’optimisme en unifiant la DeFi et la finance mondiale
il y a 3 heures
Ubiqconn Technology et RuggON lancent des sites web adaptés aux besoins métiers.
Ubiqconn Technology offre une expérience digitale exceptionnelle
il y a 4 heures
Huawei dévoile Xinghe, son réseau intelligent pour booster l’innovation en Europe.
Huawei réseau intelligent Xinghe : une avancée majeure pour l’Europe
il y a 7 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page