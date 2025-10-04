Silence garanti : Boostez votre bien-être au bureau avec les nouveaux casques Logitech

Logitech frappe fort sur le marché des accessoires pour le bureau avec deux nouveaux produits : le Zone Wireless 2 ES et le Zone Wired 2. Destinés aux professionnels évoluant dans des open spaces souvent bruyants et agités, ces casques promettent de transformer vos journées de travail en véritables bulles de concentration. Le géant suisse propose ici un mélange de technologies avancées, de confort tiré des casques gaming et d’une conception durable.

Un concentré de technologies pour la productivité

Face à l’explosion des espaces de travail ouverts, Logitech a décidé de réagir. Le Zone Wireless 2 ES et le Zone Wired 2 embarquent une technologie de réduction de bruit hybride adaptative. Ce système ajuste en direct le niveau de l’ANC (réduction active du bruit) pour que chaque professionnel reste concentré, peu importe l’environnement. En prime, deux micros optimisés par IA filtrent toutes les nuisances comme le brouhaha des conversations, le cliquetis des claviers ou les pas dans le couloir.

Les distractions en open space ne seront bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Logitech va même plus loin en automatisant la gestion du son : inutile de modifier les réglages quand vous passez d’une salle de réunion à un coin plus calme, le casque s’adapte tout seul !

Le confort d’abord, l’écoresponsabilité en bonus

Inspiré des casques conçus pour de longues sessions gaming, le design promet confort et légèreté pour toute la journée. L’arceau répartit équitablement la pression, les coussinets pivotent et le bandeau s’ajuste en toute simplicité. Le Zone Wireless 2 ES offre jusqu’à 20h d’autonomie en conversation, et 25h en écoute musicale ANC activée.

La personnalisation est aussi au rendez-vous grâce à Logi Tune, qui permet de choisir les réglages audio et ANC selon les goûts. Niveau look, trois couleurs sont disponibles : rose, blanc cassé et graphite pour afficher votre style au travail.

Plus fort encore, Logitech mise sur la durabilité. Les casques utilisent des plastiques recyclés, des pièces remplaçables et une batterie issue à 100% de cobalt recyclé. Même le sac de transport suit le mouvement écolo !

Des modèles pour tous les usages pro

Le Zone Wireless 2 ES brille par sa certification avec Zoom, Microsoft Teams et Google Meet. Il propose même un contrôle natif Bluetooth des appels, avec ou sans dongle. Quant au Zone Wired 2, il se présente en version filaire USB plug-and-play. Idéal dans les environnements ultra-connectés où l’on veut oublier la batterie !

Les équipes IT apprécieront une gestion centralisée et silencieuse via Logitech Sync : mises à jour sans aucun ticket d’assistance ni notification intrusive.

Les Zone Wireless 2 ES et Zone Wired 2 débarqueront respectivement en octobre et décembre, à partir de 149,99 €. Ces casques sauront-ils révolutionner la vie de bureau ? Partagez votre avis sur ces nouveautés dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux !