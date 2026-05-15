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La HUAWEI WATCH FIT 5 offre enfin un paiement sans contact facile et sécurisé

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 15 mai 2026
2 minutes de lecture
La HUAWEI WATCH FIT 5 permet le paiement sécurisé sans contact avec Curve Pay.

La HUAWEI WATCH FIT 5 arrive sur le marché avec une nouveauté : le paiement sans contact. Huawei collabore avec Curve Pay pour offrir une expérience rapide et sûre. Désormais, votre montre remplace carte et téléphone. Découvrez comment cette montre connectée va révolutionner votre quotidien, avec des fonctions pensées pour la sécurité et la modernité.

Paiements sans contact sécurisés avec la HUAWEI WATCH FIT 5

La HUAWEI WATCH FIT 5 permet des paiements sans contact grâce à l’intégration de Curve Pay. Vous payez simplement avec un geste de la main, sur tout terminal compatible. En plus, Curve centralise plusieurs cartes en une seule application. Vous pouvez choisir, à chaque paiement, la carte que vous préférez utiliser. Ce système offre ainsi flexibilité et contrôle total de vos dépenses, même sans smartphone à portée de main.

Les fonctionnalités innovantes de la HUAWEI WATCH FIT 5

Cette nouvelle montre ne se limite pas au paiement. Elle intègre une détection hors poignet, garantissant la sécurité de vos transactions. Si la montre est retirée, un code d’accès est demandé pour poursuivre.
HUAWEI WATCH FIT 5 se distingue aussi par sa légèreté et son élégance. Pensée pour les sportifs, elle propose un mode Mini-Workout et détecte automatiquement l’activité cycliste. Elle montre, en temps réel, la puissance et la cadence virtuelles, sans utiliser de téléphone. Son design fin la rend agréable à porter en toute occasion.

Tirage au sort exclusif Curve Pay pour les utilisateurs Huawei

Pour fêter ce lancement, Curve Pay organise un tirage au sort exclusif. En payant avec Curve Pay, vous avez une chance de gagner une des 50 montres HUAWEI WATCH, dont la toute nouvelle FIT 5. Cette opération dure jusqu’au 29 mai 2026. C’est donc le moment de tenter votre chance en testant cette technologie de paiement moderne et pratique.

Pour conclure, la HUAWEI WATCH FIT 5 révolutionne le paiement et le quotidien connecté grâce à ses nombreuses fonctions. Son partenariat avec Curve Pay rend la vie plus simple et plus sûre. Cette montre s’adresse à ceux qui veulent tout faire, sans s’encombrer, en toute sécurité. N’attendez pas pour découvrir cette innovation et peut-être gagner votre nouvel accessoire connecté.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 5 heuresDernière mise à jour: 15 mai 2026
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La rédac

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