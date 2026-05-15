Immersion Unique : L’IA Positive et 20 Ans de Passion Gaming chez ASUS

ASUS et Republic of Gamers lèvent le voile sur un rendez-vous exceptionnel au Computex 2026. Cette année, le salon mettra notamment en avant deux piliers incontournables : l’accélération de l’IA dans nos vies quotidiennes et les 20 ans de ROG au service des gamers passionnés. Ainsi, voici ce que réserve l’exposition, qui s’annonce plus immersive que jamais, du 2 au 5 juin au Taipei Nangang Exhibition Center.

ASUS : l’IA s’invite partout

ASUS persiste et signe avec sa vision : « Ubiquitous AI. Incredible Possibilities. ».

Vous découvrirez des démonstrations concrètes d’IA dédiées à l’entreprise, la création de contenu, la santé, et bien sûr la productivité au bureau ou à la maison. ASUS met l’accent sur l’accessibilité de l’IA : il s’agit d’accélérer sa démocratisation, mais aussi d’en faire un moteur de développement durable et d’efficacité.

Dans le détail, la marque présentera :

Des solutions infrastructure IA/Cloud comme l’ASUS AI POD, pour supporter les environnements professionnels les plus exigeants.

comme l’ASUS AI POD, pour supporter les environnements professionnels les plus exigeants. Des agents IA d’entreprise, facilitant l’automatisation des tâches sur site.

Des innovations centrées sur l’utilisateur : PC, périphériques intelligents , objets connectés et écosystème créatif ProArt.

, objets connectés et écosystème créatif ProArt. Des outils boostant la santé connectée, le gaming optimisé par l’IA et les flux créatifs intelligents.

20 ans de Republic of Gamers : immersion et édition spéciale

Du côté de ROG, la marque fête un anniversaire qui marquera les esprits : deux décennies de passion et de technologie au service des gamers. Pour l’occasion, le stand ROG proposera un parcours rétro et prospectif, inspiré par l’esprit « laboratoire » du ROG Lab. L’IA s’infiltre ici aussi, renforçant créativité et immersion de jeu.

ROG dévoilera une édition spéciale 20ème anniversaire : cette collection tente de concilier savoir-faire d’ingénierie et hommage à sa communauté fidèle. Les fans pourront aussi participer à des expériences PC DIY, bidouiller le matériel ROG et plonger dans des zones inédites — Future Gamer, Codeverse, Humanlink, APEX Craft, Illumotion, Mechano — pour explorer toutes les dimensions du gaming nouvelle génération.

Envie d’en savoir plus sur les dernières tendances IA ou de (re)découvrir l’histoire de Republic of Gamers ? Alors, partagez vos attentes ou vos souvenirs ROG dans les commentaires, et parlez-en également à vos amis fans de technologie !