Jtibot séduit l’Europe avec ses solutions innovantes et efficaces

Jtibot accélère son expansion sur le marché européen avec des technologies révolutionnaires pour le nettoyage extérieur. Au salon Interclean Amsterdam 2026, la marque dévoile ses innovations. Découvrons comment Jtibot transforme le nettoyage industriel grâce à la robotique autonome.

Les innovations de Jtibot pour le nettoyage extérieur autonome

Jtibot a présenté une nouvelle balayeuse extérieure autonome. Ce robot s’adresse aux sites de plus de 10 000 m². Il combine la robustesse industrielle et l’intelligence artificielle. Avec ce système, Jtibot vise la performance tout en réduisant les besoins en main-d’œuvre.

Son approche se veut ambitieuse. Elle répond à la demande des gestionnaires d’espaces industriels et publics. De plus, la solution facilite la gestion des grandes surfaces et garantit une propreté optimale.

Un succès remarqué au salon Interclean Amsterdam 2026

Lors du salon, Jtibot a attiré de nombreux partenaires européens. Les distributeurs et professionnels étaient à la recherche de solutions évolutives. Jtibot a su montrer la solidité de son offre.

La marque a aussi reçu des médias spécialisés sur son stand. L’intérêt du public confirme la place croissante des technologies autonomes dans le secteur du nettoyage.

Objectifs de développement durable et collaborations en Europe

Jtibot met la priorité sur l’aspect durable de ses robots. La société veut améliorer les conditions de travail et réduire la pénibilité. Son approche s’inscrit dans les critères ESG.

Moins de travail manuel

Une meilleure utilisation des ressources

Une gestion responsable des installations

En parallèle, Jtibot renforce ses discussions avec de futurs partenaires. L’entreprise prépare une importante vente de flotte d’une valeur de 1,4 million de dollars.

Vers un déploiement européen des solutions autonomes

Après Interclean, Jtibot entend accélérer son réseau en Europe. Son objectif est clair : soutenir le secteur tout en promouvant une stratégie commerciale mondiale. Les solutions Jtibot s’adressent désormais à un marché européen en pleine mutation.

Pour conclure, Jtibot s’impose comme un acteur-clé de l’automatisation du nettoyage extérieur. La marque séduit pour son efficacité, son engagement durable et ses ambitions européennes. L’avenir du nettoyage passe sûrement par ces robots autonomes.

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