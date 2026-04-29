Actualités

Jtibot séduit l’Europe avec ses solutions innovantes et efficaces

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 29 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
Jtibot dévoile ses balayeuses autonomes et accélère son expansion en Europe.

Jtibot accélère son expansion sur le marché européen avec des technologies révolutionnaires pour le nettoyage extérieur. Au salon Interclean Amsterdam 2026, la marque dévoile ses innovations. Découvrons comment Jtibot transforme le nettoyage industriel grâce à la robotique autonome.

Les innovations de Jtibot pour le nettoyage extérieur autonome

Jtibot a présenté une nouvelle balayeuse extérieure autonome. Ce robot s’adresse aux sites de plus de 10 000 m². Il combine la robustesse industrielle et l’intelligence artificielle. Avec ce système, Jtibot vise la performance tout en réduisant les besoins en main-d’œuvre.

Son approche se veut ambitieuse. Elle répond à la demande des gestionnaires d’espaces industriels et publics. De plus, la solution facilite la gestion des grandes surfaces et garantit une propreté optimale.

Un succès remarqué au salon Interclean Amsterdam 2026

Lors du salon, Jtibot a attiré de nombreux partenaires européens. Les distributeurs et professionnels étaient à la recherche de solutions évolutives. Jtibot a su montrer la solidité de son offre.

La marque a aussi reçu des médias spécialisés sur son stand. L’intérêt du public confirme la place croissante des technologies autonomes dans le secteur du nettoyage.

Objectifs de développement durable et collaborations en Europe

Jtibot met la priorité sur l’aspect durable de ses robots. La société veut améliorer les conditions de travail et réduire la pénibilité. Son approche s’inscrit dans les critères ESG.

  • Moins de travail manuel
  • Une meilleure utilisation des ressources
  • Une gestion responsable des installations

En parallèle, Jtibot renforce ses discussions avec de futurs partenaires. L’entreprise prépare une importante vente de flotte d’une valeur de 1,4 million de dollars.

Vers un déploiement européen des solutions autonomes

Après Interclean, Jtibot entend accélérer son réseau en Europe. Son objectif est clair : soutenir le secteur tout en promouvant une stratégie commerciale mondiale. Les solutions Jtibot s’adressent désormais à un marché européen en pleine mutation.

Pour conclure, Jtibot s’impose comme un acteur-clé de l’automatisation du nettoyage extérieur. La marque séduit pour son efficacité, son engagement durable et ses ambitions européennes. L’avenir du nettoyage passe sûrement par ces robots autonomes.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 29 avril 2026
Temps de lecture 1 minute
Photo de La rédac

La rédac

La rédaction du Café Du Geek est composée d'une équipe de passionnés de technologie, de jeux vidéo, de cinéma, de séries TV et de culture geek en général. Ils ont pour mission de vous informer en temps réel sur l'actualité geek et high-tech, de vous proposer des tests et des analyses en profondeur sur les dernières sorties, et de vous divertir avec des articles fun et originaux. Avec des années d'expérience dans le domaine, cette équipe de rédacteurs qualifiés est déterminée à vous offrir le meilleur contenu possible, tout en restant à l'écoute de ses lecteurs. Rejoignez-nous pour découvrir tout ce que l'univers geek a à offrir !

Articles similaires

star-wars-galactic-racer
La date de sortie de Star Wars: Galactic Racer a fuité, rendez-vous en octobre ! 
il y a 1 heure
Carte Xbox
Rester a la pointe du gaming sans courir après chaque sortie
il y a 2 heures
Tuya Smart dévoile Hey Tuya, une IA enrichie pour la maison connectée intelligente.
Tuya Smart apporte une avancée remarquable à la maison connectée
il y a 16 heures
final-fantasy-XIV-evercold
Square Enix dévoile le DLC de Final Fantasy XIV, Evercold et débarque sur Switch 2
il y a 17 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page