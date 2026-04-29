L’écran gaming WOLED GIGABYTE offre une expérience visuelle incroyable

GIGABYTE dévoile son nouveau écran gaming WOLED : une innovation pour les passionnés de jeux vidéo compétitifs. Le GO27Q24G propose une qualité d’image remarquable, une grande fluidité et des couleurs éclatantes. Sa technologie poussée promet aux joueurs de vivre une expérience immersive, quel que soit leur niveau.

Technologie WOLED de GIGABYTE : immersion et performances de pointe

Pour les amoureux de la haute technologie, le GO27Q24G réunit les meilleurs atouts. Il utilise une dalle WOLED fournie par LG Display. Grâce à son revêtement RealBlack Glossy et à la technologie MLA+, il offre des contrastes profonds avec des noirs intenses. Cette combinaison garantit un rendu impeccable, même dans un environnement lumineux. De plus, la certification VESA DisplayHDR True Black 400 prouve sa capacité à restituer toute la richesse des nuances.

Un écran QHD 240 Hz conçu pour les joueurs compétitifs exigeants

Le nouveau moniteur gaming de GIGABYTE mise sur la vitesse. Avec un taux de rafraîchissement à 240 Hz, il assure une image fluide et sans latence. Il est compatible avec NVIDIA G-SYNC et AMD FreeSync Premium. Même lors des actions rapides, chaque détail reste parfaitement visible. Cela permet aux joueurs de garder une longueur d’avance et de dominer la compétition.

Des couleurs éclatantes et une protection des yeux avancée

En matière de couleurs, le GO27Q24G couvre 99 % du DCI-P3. Cela assure des images vibrantes pour les jeux et les films. La luminosité typique atteint 275 nits, avec des pics à 1300 nits grâce à HyperNits. De plus, la technologie AI OLED Care protège l’écran et prolonge sa durée de vie. La certification UL témoigne également d’une protection oculaire renforcée, limitant la fatigue même après de longues heures de jeu. Le système OLED VRR Anti-Flicker évite le scintillement gênant.

Ce nouvel écran gaming WOLED GIGABYTE place la barre très haut pour tous les joueurs exigeants. Avec ses innovations, il garantit une expérience lumineuse, réactive et sécurisée. Les compétiteurs et amateurs de belles images trouveront ici un allié fiable. GIGABYTE confirme sa position de leader en alliant performance, confort et avancées technologiques.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?