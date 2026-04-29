Le calvaire continue chez Ubisoft : Assassin’s Creed Hexe perd ses deux directeurs créatifs

Même si la récente annonce d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced a ramené la hype autour d’Ubisoft, en interne, tout ne va pas bien. Assassin’s Creed Hexe, le nouvel épisode le plus sombre de la série a donné de ses nouvelles à son insu. Et comme il est centré sur l’occulte, il est littéralement victime d’une malédiction. Enfin, plutôt deux…

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Qu’est-ce qui se passe autour d’Assassin’s Creed Hexe ?

Assassin’s Creed Black Flag Resynced n’a pas réussi à redorer l’image d’Ubisoft. Alors que des des leaks confirment le bon déroulement du développement d’Assassin’s Creed Hexe, en interne, le jeu traverse une zone de turbulences. Il y a quelques heures, Benoît Richer, game director du projet, a officiellement quitté Ubisoft pour rejoindre le studio indépendant Servo Games. Une annonce faite sobrement via LinkedIn, sans détail sur les raisons de ce départ.

Mais c’est surtout son timing qui interpelle. Quelques semaines plus tôt, Clint Hocking, directeur créatif du jeu, quittait lui aussi le navire. En l’espace de deux mois, Hexe a donc perdu ses deux principaux piliers créatifs, une situation rarement anodine dans l’industrie du jeu vidéo.

Mais alors, quelles en sont les raisons ? Pour l’instant, Ubisoft reste silencieux sur le sujet. Toutefois, les leakers ont leur mot à dire dessus. Selon j0nathan, un créateur de contenus passionné de la franchise, indique que ces deux départs seraient dûs à une divergence d’idées sur l’histoire d’Assassin’s Creed Hexe. “Depuis que Jean Guesdon a été mis à la tête de la franchise Assassin’s Creed en février, il a décidé de virer tout ce qui était « magique » dans Hexe”, déclare-t-il.

Vous pouvez regarder l’intégralité du tweet ci-dessous :

Si vous voulez une petite info sur les coulisses du jeu (qui pourrait être lié à ce départ), c'est que depuis que Jean Guesdon a été mis à la tête de la franchise Assassin's Creed en février, il a décidé de virer tout ce qui était "magique" dans Hexe. Par exemple, on devait… https://t.co/s9BcALY8aB — j0nathan (@xj0nathan) April 24, 2026

L’avenir nous dira ce qu’il en sera de Hexe. Mais pour l’instant, on dirait que tout va pour le mieux…enfin, pour le moment.