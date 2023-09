Test – Honor 90 : Un smartphone milieu de gamme convaincant

Honor, ancienne filiale de Huawei, continue son avancée en solitaire dans le milieu des smartphones. Pour l’instant, la marque se débrouille très bien, et le Honor 90 en est la preuve. Nous avons ici un smartphone milieu de gamme avec des caractéristiques très intéressantes. Que vaut-il fasse à la concurrence féroce de ce segment ? Nous allons vous donner notre point de vue tout au long de ce test.

Unboxing

Le Honor 90 dispose du strict minimum dans la boîte. Les choix environnementaux étant passés par là, nous ne trouverons donc pas de bloc de charge. De plus, aucune coque n’est fournie, il faudra donc passer à la caisse pour protéger votre smartphone. Nous retrouverons donc le câble de charge USB-C, une protection d’écran pré-installée ainsi que l’outil d’éjection pour la trappe SIM.

Design et écran

Avec un écran de quad curved 6.7″ et une résolution de 2664 × 1200 pixels, l’utilisation de ce Honor 90 est très agréable. La présence d’une dalle AMOLED rajoute un grand confort visuel. Pour le reste, nous sommes en présence d’un smartphone dans des dimensions correctes. En effet, ses mensurations sont de 161,9 × 74.1 × 7.8 mm pour un poids d’environ 183 grammes. Pour ce qui est du design, nous retrouvons du verre sur le dos de l’appareil. Le rendu est assez doux et agréable, mais la prise en main en pâti un peu. En effet, du fait de sa finesse et de ce verre, il aura tendance à glisser facilement sans l’utilisation d’une coque. Avec différents coloris (Diamond Silver, Peacock Blue, Midnight Black ou Emerald Green) il y en aura pour tous les gouts, le rendu étant très joli visuellement.

Appareil photo

L’Honor 90 dispose d’un triple appareil photo. Le capteur principal dispose de 200 Mpx avec une ouverture à f/1.9. Nous retrouvons ensuite un capteur ultra-grand-angle de 12 Mpx ouvrant à f/2.2 ainsi qu’un capteur macro avec la même résolution. Côté vidéo, il vous saura possible de capturer vos moments en 4k bien entendu, mais à seulement 30 images par secondes. Pour avoir une fréquence de 60 images par secondes, il faudra se limiter à de la vidéo en 1080p.

Honor 90 Huawei Mate 50 Pro

Même si le nombre de pixels ne fait pas tout, cet Honor 90 offre une très belle qualité de photos. De jour, les détails sont bien présents et les couleurs relativement fidèles à la réalité. Ci-dessus, une comparaison de photos de nuit avec le Mate 50 Pro, un téléphone haut de gamme. Et il faut l’avouer, malgré une luminosité un peu plus faible, ainsi qu’un niveau de détails légèrement en dessous, l’Honor 90 se débrouille plutôt bien en conditions de faible luminosité. Le mode macro est également très bon et est parfait pour prendre de petites bestioles avec un très beau rendu. Vous trouverez ci-dessous un album Flickr avec une petite sélection de photos au Lac d’Allos.

Performances et autonomie

Milieu de gamme oblige, cet Honor 90 intègre un processeur Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Un processeur datant de l’année dernière, mais proposant cependant encore des performances largement suffisantes. Accompagné de 12 Go de RAM, la fluidité sera bien au rendez-vous ! Quant au stockage, vous aurez le temps de le remplir avec pas moins de 512 Go de stockage. Cependant, il faudra se passer d’extension de stockage. Sur une application de benchmark comme Antutu les performances un peu dépassée du processeur se font sentir avec un résultat bien loin des cadors du marché. Cependant, l’utilisation classique du smartphone (navigation, jeux vidéos, etc.) se fait sans aucun soucis ni ralentissements.

Avec une batterie de 5000 mAh, il vous sera facile de tenir la journée avec une utilisation intensive (réseaux sociaux, jeux vidéos, etc.). Si vous êtes moins gourmand, vous pourrez éventuellement même tenir deux jours avant de devoir passer par la case recharge.

Conclusion sur le Honor 90

Vous l’aurez compris, ce Honor 90 est un smartphone milieu de gamme qui n’a rien à envier aux ténors du marché. La partie photo est très bonne, avec un point d’honneur sur la qualité de nuit qui est plus qu’acceptable. Côté performances, le minimum syndical est présent pour offrir une expérience fluide et agréable. L’autonomie est plutôt bonne également. Pour ce qui est du tarif, il faudra compter 499,99€ sur Amazon, avec une coque offerte.

Produit disponible sur HONOR 90 Telephone Portable + Coque, 200MP Triple Caméra, 6,7” Écran Incurvé AMOLED 120Hz, Smartphone 5G 12 Go+512 Go, Batterie 5000mAh, Supercharge 66 W, Double SIM, Android 13, Vert

Voir l'offre 499,99 €