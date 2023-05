iOS 17 : Apple présente les nouvelles fonctions d’accessibilité !

À l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’accessibilité, Apple est venu présenter plusieurs nouveautés pour les iPhone et les iPad. Nous avons ainsi eu droit à un long communiqué de la firme à la pomme nous dévoilant les nouveautés introduites avec iOS 17 et iPadOS 17 afin de faciliter l’utilisation de ses produits.

Pour commencer, Apple dévoile la fonction « Assistive Access ». Pour faire simple, l’objectif est d’offrir une interface plus accessible sur iOS 17 et iPad OS 17. Découvert précédemment dans le code d’iOS 16.2, ce mode est compatible avec plusieurs applications : Messages, Téléphones, Appareil photo, Photos et Musique.

Nous avons ainsi droit à un affichage simplifié, avec des boutons plus gros et uniquement les fonctions essentielles. Il est aussi possible de personnaliser certains aspects pour faciliter l’usage de l’iPhone ou de l’iPad. L’affichage des applications est simplifié, avec une vue générale en grille ou en liste (voir image ci-dessus).

La seconde grosse nouveauté en termes d’accessibilité pour iOS 17 et iPad OS 17 est nommée « Live Speech ». Pour faire rapide, elle vous permet d’écrire du texte afin qu’il soit prononcé avec une voix virtuelle. L’usage est très simple à percevoir, permettre aux personnes ne pouvant pas parler ou ayant perdu l’usage de la parole de facilement communiquer. À noter, il est aussi possible d’enregistrer soit même des phrases afin de rapidement les partager. Cette nouveauté sera disponible sur l’écran d’accueil et dans certaines applications, dont FaceTime.

Plus intéressant encore, une intelligence artificielle va pouvoir récréer votre voix après que vous avez enregistré une série de textes pendant une période de 15 minutes sur iPhone et iPad. Cette nouveauté permettra ainsi de communiquer de façon plus personnelle sans avoir à ouvrir la bouche. Elle sera cependant uniquement disponible en anglais à son lancement, et utilisable sur Mac Appel Silicon, iPhone et iPad.

Nous apprenons ensuite que l’outil Loupe a été amélioré grâce à l’introduction de la fonction « Pointer et prononcer ». Cette dernière permet de faire lire du texte sur un élément pointé du doigt à travers l’application (un bouton de micro-ondes capté par l’appareil photo par exemple).

Pour finir, Appel mentionne des suggestions phonétiques pour Voice Control ; la modification de la vitesse de paroles de Siri pour VoiciOver ; la personnalisation d’appareils auditifs Made for iPhone depuis les Mac Appel Silicon ; un ajustement de la taille du texte plus simple sur les applications Mac Finder, Messages, Mail, Calendrier et Notes ; ou encore la mise en pause d’éléments animés dans Safari et Messages.

