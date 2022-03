Sennheiser annonce les IE 600, des écouteurs intra-auriculaires hi-fi à 699 €

Le monde de l’audio vient aujourd’hui s’enrichir de nouveaux écouteurs intra-auriculaires hi-fi : les Sennheiser IE 600. Avec ces nouvelles oreillettes haut de gamme, proposée à un prix de 699 €, la marque allemande les définit comme les « maîtres dans la reproduction neutre du son« . En plus de cela, les matériaux utilisés pour leur confection ont été « sélectionnés spécifiquement » afin de proposer une « coque ultra résistante » aux écouteurs.

Des intra-auriculaires hi-fi et ultra résistants

Mercredi 2 mars, Sennheiser est venu annoncer les écouteurs intra-auriculaires IE 600. Étant donné son nom, ce nouveau modèle hi-fi vient directement se positionner entre deux modèles dévoilés l’année dernière : l’IE 300 et l’IE 600.

Commençons les présentations, les Sennheiser IE 600 profitent tout d’abord d’un design qualifié d’ultra résistant. Pour cela, l’entreprise allemande souligne que les écouteurs profitent d’une coque conçue à base de zirconium amorphe ZR01. À titre d’information, ce métal est le même qui est utilisé par la tête de forage du Rover Mars de la NASA. En plus de cela, Sennheiser est venu souligner que grâce à son processus de fabrication en zirconium amorphe, le métal est « trois fois plus de robustesse et de résistance à la torsion » par rapport à l’acier haute performance. Vous l’aurez donc compris, ces écouteurs sont là pour durer dans le temps.

À l’intérieur de chaque oreillette, nous retrouvons un haut-parleur (transducteur) Sennheiser TrueResponse de 7 mm. La marque vient d’ailleurs préciser que pour offrir une restitution de l’image sonore encore plus naturelle, elle a effectué quelque ajustement de réponse en fréquences suite à des retours utilisateurs concernant les IE 900.

Au niveau de la connectique, les Sennheiser IE 600 profitent de connecteurs MCMX, compatibles avec des câbles de 4,8 mm maximum afin de permettre un branchement sur différentes sources audio ainsi que des éléments hi-fi avec sortie symétrique. À noter, deux câbles sont livrés avec les écouteurs : un asymétrique de 3,5 mm et un autre de 4,4 mm. Trois paires d’embouts en silicone et trois en mousse à mémoire de forme sont aussi de la partie.

Disponibles à partir du second trimestre 2022, les écouteurs intra-auriculaires hi-fi Sennheiser IE 600 seront commercialisés au prix de 699 €.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Sennheiser CX Plus True Wireless : des écouteurs abordables avec réduction de bruit active !