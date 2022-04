V SPACE présentera des avions UAM monoplace auto-développés au salon mondial de l’aéronautique

La COVID-19 a provoqué une crise des semi-conducteurs, et le prix de divers dispositifs à semi-conducteurs a augmenté jusqu’à 40 fois. De plus, le calendrier de l’offre et de la demande a été multiplié par 4 à 5. En changeant pour un appareil avec une alimentation plus facilement disponible et en changeant la conception du circuit électronique, V SPACE a été en mesure de résoudre les problèmes de revers de production. En conséquence, elle a été reconnue sur le marché en tant que start-up avec un minimum de retard de livraison malgré la COVID-19, et davantage de commandes ont été passées. Au final, en d’autres termes, l’expertise en développement du système de gestion des batteries et ses propres capacités de conception de circuits ont transformé la crise de V SPACE en opportunité.

Un avion électrique de V Space

L’UAM de V SPACE est un avion purement électrique qui peut décoller verticalement et atterrir n’importe où. Et avec le système de commandes de vol double et le système de commande de batterie, le vol normal est possible même si un système tombe en panne pendant le vol. Il peut voler à une vitesse maximale de 100 km/h et la distance de croisière maximale dépend de la batterie.

V SPACE sont les premiers à appliquer un rotor aérien, ce qui explique qu’il a une masse maximale au décollage de 220 kg. Mais aussi qu’ils offrent des performances 9 fois supérieures à celles des drones existants lorsqu’ils effectuent des missions spéciales telles que l’extinction d’incendies de forêt. Contrairement aux avions UAM, les avions de V SPACE appliqueront une méthode hybride à hydrogène à l’avenir. Ainsi, qu’une amélioration significative de la distance de croisière est attendue dans la phase finale de l’achèvement.

V SPACE prévoit de commercialiser GAS, qui peut être utilisé en terrain montagneux et sur les îles au cours de cette année. En appliquant un grand nombre de technologies de nouvelle génération telles que le système de batterie hybride à hydrogène, à haute densité, à haute puissance et à haute sécurité. Et vise à présenter un modèle qui a été officiellement approuvé par la Federal Aviation Administration (FAA) ou l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) d’ici 2025, afin de garantir sa position dans les UAM, l’avenir de la mobilité urbaine.

Un mot de l’entreprise

Nous prévoyons de lancer un avion UAM à basse altitude dans le but de lancer des modèles commerciaux au cours de cette année. Et nous commercialiserons des batteries, des moteurs, des FC, etc. avec des altitudes et des vitesses qui ne font pas de victimes pendant les vols habités. Actuellement, l’avion est capable de voler autonome à haute altitude et par GPS, et l’état de la batterie et de fonctionnement de l’avion est transmis en temps réel via le système de contrôle. À l’avenir, on s’attend à ce que les réseaux de communication basés sur la 5G et lidar permettent un vol autonome plus précis, tout en améliorant encore la sécurité en permettant le vol même par mauvais temps.

V SPACE, qui a présenté son avion UAM monoplace au salon aéronautique mondial et a commencé le marketing mondial, prévoit d’établir une usine de fabrication d’avions UAM dans l’année pour devenir la plus petite start-up de production de masse UAM en Corée. V SPACE prévoit de travailler dur pour devenir une première démonstration commerciale de l’UAM, avec la coopération d’Incheon International Airport Corporation, d’Incheon Technopark et d’Incheon City.

Pendant ce temps, V SPACE est une société participante au « Incheon Airport 3K+ Startup Incubation Project », soutenue par Incheon Technopark. Et la société a déclaré :