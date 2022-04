Dessert végétalien par la startup Family – Plateforme de recommandation alimentaire personnalisée

Depuis le Covid, de nombreuses personnes sont préoccupées par la prise de poids. En particulier, à mesure que le temps se réchauffe et que les vêtements s’amincissent, l’inquiétude ne peut qu’augmenter. Dans le passé, des méthodes extrêmes telles qu’un régime cru ou jeûne étaient souvent utilisées pour perdre du poids en peu de temps. Mais récemment, le « plaisir sain », ce qui signifie gérer la santé avec bonheur au lieu d’une gestion stricte, attire l’attention. Un service de plate-forme coréenne qui attire l’attention en ligne avec cette tendance est « Family ». Family (CEO Ju-hee Kim) a développé un délicieux « dessert végétalien » en utilisant les techniques de fabrication de desserts existantes.

Family – Keto et Vegan friendly

Il s’agit d’une plate-forme de service de recommandation alimentaire personnalisée qui utilise le Big Data pour fournir des produits et des services adaptés aux modes de vie cétogènes et végétaliens. Il fournit un service de « recommandation alimentaire personnalisée » basé sur le Big Data. Et fournit aussi un service de solution qui classe et organise les additifs contenus dans les aliments au sein de la plate-forme, ciblant les personnes ayant des régimes végétaliens et cétogènes en tant qu’utilisateurs principaux. Grâce au contenu de l’avis des utilisateurs, vous pouvez vérifier la qualité du produit et si le produit correspond à votre liste de contrôle des goûts, qui est prise lors de votre premier abonnement. Ainsi, traiter les données de goût personnelles et les données existantes pour correspondre à vos goûts personnalisés.

Family a récemment terminé le développement d’un délicieux dessert végétalien et prévoit de le lancer dans un proche avenir. Ce produit peut être apprécié par un large éventail de végétaliens et de flexitaristes qui sont des végétariens intermittents. En tant que produit à faible teneur en glucides, il est respectueux de l’environnement et pour votre santé et il a aussi bon goût. Actuellement, la plate-forme prépare également divers programmes pour apporter une aide pratique à la facilité d’utilisation et à la gestion de la santé par le biais des commentaires des utilisateurs. Il prévoit de se concentrer sur des solutions faciles et amusantes qui peuvent être utilisées avec des programmes pour aider les consommateurs cétogènes ou végétariens pour la première fois, tels que des programmes de régime de groupe et des guides de gestion diététique.

Le Covid a changé certaines tendances

L’importance des soins de santé augmente en raison de la COVID-19. Nous visons une gestion de la santé qui commence par des aliments composés d’ingrédients nutritifs pour la santé plutôt que par des produits bon marché. PDG de Family, Ju-hee Kim

Family prévoit de diversifier l’expérience client avec du contenu d’information sur les soins de santé familier à la génération Z. Le tout en élargissant les services afin que les soins de santé puissent être faciles et amusants.

« Nous fournirons des services axés sur des soins de santé faciles et amusants afin que nos habitudes alimentaires puissent devenir un mode de vie sain », a ajouté le PDG Kim.

Pendant ce temps, Family est une société participante au « Incheon Airport 3K+ Startup Incubation Project », soutenu par Incheon Technopark (Incheon TP), et la société a déclaré :