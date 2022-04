Charmacist : une plate-forme pour la transformation numérique des pharmacies

Alors que l’épidémie non en face à face déclenchée par la COVID-19 accélère la transformation numérique dans tous les secteurs, il y a des entreprises qui ont mené l’ère numérique des pharmacies et qui ont pris les devants dans la résolution des préoccupations des pharmacies et des pharmaciens. Charmacist (PDG Byung-joo Kim), qui fournit des services de plate-forme pharmaceutique personnalisés aux pharmaciens et aux consommateurs, prévoit de lancer divers services de plate-forme qui mèneront à nouveau la transformation numérique des pharmacies cette année.

Charmaciste pour résoudre le décalage horaire

Ils prévoient de lancer « 5Senses of Jet Lag » dans un proche avenir, qui s’occupe du rythme circadien, qui a été réalisé dans le cadre d’un projet avec Incheon Startup Park et l’aéroport d’Incheon. « 5 Senses of Jet Lag » est une plate-forme qui peut prendre soin du rythme circadien des personnes qui voyagent avec un décalage horaire, telles que les travailleurs postés, et qui sera utilisée comme une solution de santé totale qui combine des modèles de conseil aux pharmaciens.

En outre, il y a la plate-forme de consultation standardisée des pharmaciens « Yakgorithm », qui a été sélectionnée comme projet TIPS (Tech Incubator Program for Startup) l’année dernière pour des projets conjoints d’investissement, de découverte et de promotion des secteurs public et privé, et qui dirige la transformation numérique des pharmacies. Ces plates-formes devraient être lancées de manière séquentielle cette année et l’année prochaine dans le but de mettre en œuvre des services pharmaceutiques normalisés, en fournissant des algorithmes qui aideront les consommateurs à reconnaître leurs symptômes et à fournir des consultations normalisées dans les pharmacies.

Pendant ce temps, Charmacist prévoit de mettre à niveau son algorithme Vitamin, le premier service national d’abonnement nutritionnel personnalisé O2O, où les pharmaciens consultent directement. Charmacist a lancé « Vitamine », une vitamine qui vous convient parfaitement, en menant un projet de bac à sable réglementé par le gouvernement avec des sociétés liées appelées « Health supplement subdivision packaging sales », et a sécurisé 100 magasins sur 170 magasins hors ligne à travers le pays et produit et sert 20 types de produits.

En particulier, Fitamin obtient des résultats encourageants sur le marché avec son « modèle de consultation des pharmaciens à 100 % » qui couvre à la fois en ligne et hors ligne, ce qui peut être considéré comme une solution numérique avec un professionnalisme accru dans la consultation des pharmaciens et la commodité du consommateur. Fitamin construit un modèle de consultation des pharmaciens dans un environnement non en face à face pour les consultations non en face des pharmaciens sur les médicaments et la santé dans le cadre de la plate-forme d’experts consommateurs. Charmacist prévoit de stimuler la satisfaction des consultations des consommateurs et des pharmaciens en améliorant de nombreuses préparations de suppléments de santé utilisées dans les pharmacies, en plus des produits actuellement fournis par Fitamin afin qu’ils puissent être utilisés ensemble.

Quelques mots du PDG de Charmacist

Si nous regardons chaque plate-forme et algorithme que Charmacist veut développer un par un, leur nécessité et leur facilité d’utilisation peuvent diminuer, mais si tout devient une plate-forme où tout est étroitement lié organiquement, la pharmacie en tant qu’établissement de santé primaire sera en mesure de contribuer à la promotion de la santé publique en augmentant le rôle des pharmaciens et en augmentant la Byung-joo Kim, PDG de Charmacist

Pendant ce temps, Charmacist est une société participante au « Incheon Airport 3K+ Startup Incubation Project ». Et la société a déclaré : « Grâce au programme de support 3K, nous sommes en mesure de promouvoir notre technologie et de sensibiliser notre marque ». Ajoutant : « Nous sommes reconnaissants de pouvoir promouvoir activement nos services avec divers soutiens tels que Incheon Airport Metaverse Hall. »

Source Startup World Tech