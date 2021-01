Publicité

L’entreprise NAMUTECH dévoile ses nouvelles ambitions en ce début d’année 2021. Elle souhaite conquérir le marché mondial par la transformation numérique intégrée avec ‘Smart DX Solution’’. Cette solution de transformation numérique se fait à travers quatre catégories que sont : Smart Cloud, Smart Big Data, Smart AI et Smart City. Avec cette variété de produit, NAMUTECH vise à doubler ses ventes d’ici 2025.

Une révolution numérique annoncée au CES 2021

Participant au Consumer Electronic Show 2021, NAMUTECH présente une nouvelle solution de transformation numérique dénommée « Smart DX Solution ». Cette gamme de produits veut s’afficher comme compétitive dans son domaine et incarner les futures stratégies de croissance dans le domaine de la transformation numérique par le Cloud, l’Intelligence Artificielle, le Big Data et les Villes Intelligentes. Pour sa deuxième exposition au plus grand salon de l’innovation technologique, NAMUTECH promeut la valeur future de l’entreprise et présente la solution de transformation numérique appliquée dans l’ensemble du secteur.

Les solutions Smart DX pour aider les entreprises

La transformation numérique que propose NAMUTECH contient quatre axes. D’abord, le Smart Cloud qui fournit la plate-forme principale de l’infrastructure cloud et permet aux utilisateurs de gérer les composants de leur plateforme et exécuter leurs applications en fonction de l’environnement cloud natif. Ensuite le Smart Big data. Il représente une plateforme de science des données basée sur le cloud qui fournit diverses analyses de convergences, des solutions de visualisation aux statistiques d’apprentissage automatique d’exploration de données. Puis, le Smart AI qui développe des produits à l’aide de l’apprentissage automatique et de données, améliore la productivité de l’entreprise et réalise une innovation numérique réussie pour les clients. Enfin, le Smart City fournit une plateforme pour résoudre divers problèmes de ville et stocker des données sur la ville afin de réaliser une vie urbaine pratique grâce à l’IA et à l’analyse des technologies Big Data.

