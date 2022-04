MOPIC Co réinterprète « Casa Batlló » de Gaudi en AR/VR – Startup

Casa Batlló, chef-d’œuvre de l’architecte espagnol de renommée mondiale Antoni Gaudi et site du patrimoine mondial de l’UNESCO, exposera du contenu immersif dans « Exhibition Area 10 » avec la signalisation 3D Lightfield de la startup MOPIC. Les visiteurs pourront voir les décorations sur le toit haut, qui sont difficiles à voir en réalité, ou les façades extérieures avec une signalisation 3D réaliste.

La signalisation 3D Lightfield de MOPIC affiche simultanément des images ou des graphiques pris à partir de plusieurs endroits en temps réel avec un logiciel qui les combine sur un seul écran. En principe, une lentille optique spéciale fixée à l’avant de l’affichage contrôle l’intensité et la direction de la lumière de l’écran, ce qui lui permet de montrer des effets de parallaxe et tridimensionnels.

J’ai été surpris de ressentir un effet tridimensionnel de l’affichage numérique parce qu’il ressemble à un écran ordinaire. Je pense que les formes mignonnes qui dépassent de l’écran rappelleront aux visiteurs cette nouvelle expérience et la beauté de la façade pendant plus longtemps. Un visiteur de Casa Batlló

Art numérique avec un effet dimensionnel profond – MOPIC

Le système MOPIC peut fournir un sentiment profond d’espace à l’intérieur de l’écran et un effet tridimensionnel qui sort de l’écran sans porter de lunettes VR, de sorte qu’il est très utilisé dans l’art numérique et la publicité immersive. De plus, il peut reconnaître avec précision les objets et les espaces, il est donc utile dans des domaines tels que la chirurgie endoscopique et le contrôle à distance de l’équipement lourd qui nécessitent des réponses rapides tout en regardant une image.

Depuis le second semestre de l’année dernière, MOPIC a appliqué sa signalisation Lightfield 3D à Westfield Glories, un grand centre commercial à Barcelone, en Espagne, et a également fait la démonstration du système 3D Lightfield pour la surveillance à distance en collaboration avec la société finlandaise d’équipement lourd Karmar et la société de télécommunications elisa.https://www.youtube.com/embed/ewbnbKsy1R8?feature=oembed

Pendant ce temps, MOPIC est une société participante au « Incheon Airport 3K+ Startup Incubation Project », soutenue par Incheon Technopark (Incheon TP), et la société a déclaré : « Grâce au programme de soutien 3K, nous sommes en mesure de promouvoir notre technologie et de mieux faire connaître la marque », ajoutant : « Nous sommes reconnaissants de

Depuis 2020, Incheon Free Economic Zone, Incheon International Airport Corporation et Incheon Technopark exploitent le « Incheon Airport 3K Startup Promotion Project » pour découvrir et encourager les startups dans les domaines de la culture K, de la K-food et du tourisme K. Le projet d’incubation de start-up 3K a soutenu un total de 20 startups en 2020, ce qui a donné lieu à 16,5 milliards de wons de ventes, 44 nouveaux emplois et a attiré 5,7 milliards de wons en investissements. En 2021, le projet de développement de startups 3K+ a soutenu 25 startups et a ajouté les domaines K-Digital et New Deal, et a été achevé en mars de cette année. Au cours du second semestre de cette année, il prévoit de recruter des startups pour participer aux affaires pour 2022.