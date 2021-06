Windows 11 compte améliorer la prise en charge de plusieurs écrans

Encore une nouveauté vient d’être découverte par le biais de la préversion de Windows 11. Suite aux récentes recherches des internautes et des médias spécialisés, nous venons d’apprendre que la prise en charge de plusieurs écrans a été améliorée par Microsoft. De nouvelles options viennent en effet se loger dans les paramètres d’affichage de la nouvelle monture Windows.

Source : Windows Latest

La semaine sera encore une fois dédiée à Microsoft avec l’officialisation de Windows 11 ce jeudi 24 juin. Cependant, cela ne signifie pas que la préversion du système d’exploitation ne nous a pas encore tout révélé. Récemment, nous vous parlions notamment du fait que cette version était déjà plus rapide que Windows 10 selon de premiers benchmarks. Désormais, le média Windows Latest souligne le fait que la prise en charge de plusieurs écrans a été améliorée avec cet OS.

Une meilleure prise en charge du multiécran sous Windows 11

Dans un article publié ce dimanche 20 juin, Windows Latest annonce une nouveauté découverte dans la préversion de Windows 11. Microsoft semble en effet avoir amélioré la prise en charge de deux moniteurs ou plus sous cette future monture grâce à deux nouvelles options.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le multiécran est souvent sujet à nombreux problèmes avec Windows 10. Des problèmes d’affichage peuvent en effet se produire de temps en temps et désorganiser l’espace de travail. Par exemple, des programmes ou des onglets ouverts sont parfois déplacés ou entassés sur un autre moniteur alors qu’aucune manipulation n’a été effectuée et que l’ordinateur s’est mis automatiquement en veille.

Ce genre de soucis va désormais être de l’histoire ancienne avec Windows 11. Une option va en effet permettre au système d’exploitation de se rappeler l’emplacement de chaque fenêtre présente sur vos différents moniteurs. La sortie de vieille ne sera ainsi plus un moment de stress et tout sera correctement rangé. Autre information qui en fera plaisir plus d’un. Lorsqu’un écran externe sera déconnecté, l’OS réduira automatiquement la taille des fenêtres sur le moniteur principal. En réouvrant l’une de ces fenêtres, Windows 11 l’ouvrira à la taille d’affichage adaptée de cet écran.

