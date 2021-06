Google conçoit une IA pour aider à l’apprentissage de langues étrangères

Les projets de Google sont toujours de plus en plus divers et variés. Envie d’apprendre une nouvelle langue ? La firme américaine pourra bientôt vous y aider. Une application permettant d’apprendre les langues étrangères grâce à une intelligence artificielle est en effet en cours de développement. Le service devrait arriver d’ici la fin de l’année sur iOS et Android.

Aux dernières nouvelles, la firme de Mountain View a pris le temps de retoucher les divers services dont elle dispose. La semaine dernière était ainsi sous le signe de la gratuité pour la suite bureautique Google Workspace ou encore le chiffrement de bout en bout de Google Messages. Le code des Google Play Services révélait aussi récemment un projet en cours de développement par le géant du web : un système permettant de localiser les smartphones Android ressemblant fortement à celui d’Apple. Aujourd’hui, nous vous parlons d’une tout autre ambition de Google : la création d’une application permettant d’aider à l’apprentissage des langues étrangères grâce à l’intelligence artificielle.

L’IA au service de Google avec une application pour apprendre les langues

Déjà le roi de la traduction en ligne, Google s’apprête à entrer dans le monde de l’apprentissage des langues étrangères. Selon de premières informations dévoilées par le média The Information, la firme américaine s’appuierait sur une intelligence artificielle (IA) afin de confectionner une application dédiée s’apparentant à Duolingo ou encore Babel.

Le projet prend pour le moment le nom de Google Tivoli. L’objectif de ce dernier serait ainsi d’enseigner une langue étrangère tout en améliorant les technologies du géant du web, dont les interactions entre humains et machines. Dans un premier temps, Google souhaiterait se concentrer sur l’apprentissage écrit avant de se lancer dans l’oral par le biais d’échanges audio. L’application serait déclinée en deux versions, une pour Android et une autre pour iOS.

D’après Xataca, cette nouveauté signée Google arriverait d’ici la fin de l’année 2021. Nous devrions ainsi logiquement en apprendre plus sur le projet dans les prochains mois (fonctionnalité, design de l’application, date de sortie…).