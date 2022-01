Test – Sony Xperia 5 III : Le smartphone parfait pour les photographes

En fin d’année 2021, nous avons vu les sorties de smartphone se succéder. Pour se différencier, certaines marques misent sur les nouveautés software ou hardware. Et pour tirer leur épingle du jeu, toutes abordent des politiques différentes et un paysage de plus en plus clair semble se dessiner pour dans l’univers des smartphones. Sony n’échappe pas à cette règle et revient à la charge avec sa nouvelle gamme de Xperia. Parmi eux, on retrouve le Sony Xperia 5 mk III, qui a pu passer quelques jours entre nos mains pour vous en parler davantage.

Un véritable appareil photo professionnel

Le nouveau-né de la marque japonaise est porté par des technologies fortes. En effet l’un des principaux points forts du Xperia 5 III, comme pour beaucoup de Xperia depuis des années, est la photo. Ce smartphone est équipé de 3 objectifs, un objectif grand-angle « classique » de 12MP avec une ouverture f/1,7. Suivi d’un ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2). Mais surtout un téléobjectif de 12 Mpx permettant de passer d’une focale de 70 mm à 105 mm (ouvrant de f/2,3 à f/2,8) et paramétrable à souhait via l’application PhotoPro.

C’est sur ce dernier objectif que la firme japonaise semble avoir travaillé le plus. À vrai dire, le smartphone en main se prend pour un appareil photo. Cela passe par un bouton dédié sur le côté droit de l’appareil, un tiroir pour une carte microSD ou encore un port jack 3.5 idéal pour accueillir un micro et réaliser des vidéos. En pratique on obtient de belles photos avec un rendu fidèle des couleurs. Le fait que l’on puisse paramétrer l’appareil photo est également appréciable bien que parfois inutile pour des photos prises sur le vif.









Le 120 Hz façon Xperia

Outre cet appareil photo, ce smartphone propose une dalle Oled de 6,1 pouces, compatible HDR10+ et BT.2020 avec une résolution de 1080 x 2520 px. L’écran est particulièrement agréable à utiliser en paramètre par défaut, mais le devient encore plus lorsqu’on active le taux de rafraichissement 120 Hz. Le tout toujours paramétrable dans les options du téléphone. On dispose même un mode « créateur » permettant d’avoir davantage de couleur de et de contraste notamment.

Une autonomie jusqu’à 48h

Un autre point fort de ce smartphone est son autonomie. Équipé d’une batterie de 4500 mAh, le smartphone profite d’une autonomie moyenne annoncée de 20h en usage « moyen ». Vous n’aurez donc aucun mal à tenir la journée avec une seule charge, voire 2 jours si votre usage est plutôt limité. D’autant qu’en cas de besoin, ce Xperia 5 III propose un mode appelé Stamina permettant d’économiser la batterie et de tenir toujours plus longtemps. Niveau recharge, il faut compter un peu plus d’une heure et demie pour une charge complète. En pratique le pari semble tenu même si on a pu observer des chutes d’autonomie pour un usage prolongé (Netflix en l’occurrence).

De la puissance à revendre

Côté expérience utilisateur c’est à nouveau très bon. L’écran est grand et fluide, le processeur SnapDragon 888 permet de gérer fluidement tout type de tache en simultané. Vous pouvez aisément avoir une quinzaine d’applications ouverte en fond et jouer fluidement à des jeux gourmands comme CoD Mobile. Le smartphone présente un score tout à fait honorable, rivalisant avec ses principaux concurrents.

Une prise en main différente

Comme beaucoup de smartphones depuis quelques années, ce Xperia propose un format très grand. Si ce grand format peut être plaisant pour regarder des films, des séries ou pour jouer, il peut parfois s’avérer encombrant. En effet le smartphone ne rentre pas toujours dans les poches de vos jeans selon la taille de vos poches. Et il peut même parfois être dérangeant de devoir utiliser ses 2 mains pour simplement dérouler le menu de notification. Ainsi ce smartphone ne semble pas destiné à toutes les mains et les utilisations. Mais, durant la session de test, il a été fort agréable de découvrir un nouveau format qui permet d’écrire des messages à une main.

Conclusion

Pour conclure, ce Sony Xperia 5 est un smartphone complet et orienté pour les amateurs de photographie. Les nombreuses options et les détails sur les rendus de l’appareil photo prouvent l’expertise de Sony sur ce créneau. Cependant, il ne sera pas à mettre dans toutes les mains, notamment dans celles qui cherchent à prendre des photos à la volée. D’autant plus qu’au tarif de 999€, il vient concurrencer des mastodontes qui font leur preuve depuis des années dans la simplicité d’utilisation au quotidien.

Produit disponible sur Sony Xperia 5 III | Smartphone Android, Téléphone Portable 5G, Ecran 6.1" 21:9 CinemaWide™ HDR OLED 120Hz, 4 objectifs ZEISS T*, 8Go RAM, IP65/68 - Noir

Voir l'offre 780,28 €