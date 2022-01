PS5: Une nouvelle manette DualSense en cours de conception

Après la sortie de nouveaux coloris pour la PS5 et ses manettes. Une nouvelle manette DualSense est prévue pour la PS5. Encore au stade de projet, cette nouvelle conception veut rendre la manette plus légère et compacte. Sony souhaiterait y intégrer des joysticks rétractables.

Lancée fin 2020 sur le marché, la PlayStation 5 avec sa manette DualSense. Elle est différente de la DualShock de la PS4. Elle embarque beaucoup de nouveautés, comme un nouveau système de retour haptique, deux gâchettes dites “adaptatives” intégrées dans les boutons L2 et R2, un pavé tactile ou encore un bouton Create.

En dépit des nouveautés de l’accessoire, Sony cherche à mettre au point une nouvelle manette DualSense pour la PS5. Le géant japonais a déposé une demande de dépôt de brevet décrivant une nouvelle manette auprès de la propriété intellectuelle. L’idée est de rendre la manette plus compacte, légère et facile à prendre en main.

Des nouveautés pour les joysticks de la DualSense de la PS5

Dans les descriptifs inclus dans le brevet, Sony laisse entendre que les deux joysticks qui sont accolés à la manette actuelle sont trop imposants. “L’utilisateur déplace la surface plane ou la zone rugueuse avec la pression de son pouce. Cela peut devenir assez inconfortable après un certain temps parce que la friction requise entre le pouce de l’utilisateur et la surface”, fait valoir Sony dans le brevet.

Pour régler ce problème d’ergonomie, la firme nippone souhaiterait que les deux touches soient rétractables. “Un contrôleur, un joystick ou un système comprenant un manche couplé au corps de la manette dans lequel le joystick est configuré pour se rétracter dans la manette et dans lequel la manette est librement rotative”, explique Sony dans des termes un peu complexes.

Le but pour Sony est d’avoir des joysticks rétractables. L’entreprise a donc imaginé un système composé d’un liquide qui réagirait en fonction de la pression ou d’un ressort. Cependant il faut se rappeler que Sony a déjà breveté une technologie sans l’exploiter par la suite. Il arrive en effet régulièrement que des idées, parfois très abouties, de Sony ne voient jamais le jour.