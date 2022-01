Apple : beaucoup de nouveaux produits prévus pour l’automne 2022

La firme à la pomme, Apple, prévoit une année 2022 pleine de nouveautés, principalement pour cet automne. C’est en tout cas ce que vient de soulever l’informateur Mark Gurman dans une nouvelle newsletter publiée ce dimanche 23 janvier. Il a aussi précisé à nouveau les produits à venir pour ce printemps entre le mois de mars et d’avril.

Un automne 2022 chargé pour Apple

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman est tout d’abord venu préciser la line-up de produits Apple prévus pour la keynote Apple de ce printemps. Trois appareils devraient ainsi être annoncés à cette occasion : une nouvelle génération d’iPhone SE, mais cette fois-ci compatible avec le réseau 5G ; un petit rafraichissement de l’iPad Air avec quelques nouveautés ; ainsi qu’un Mac plus axé pour les professionnels. Concernant ce dernier produit, on peut s’attendre à un iMac Pro ou un Mac mini profitant des puces M1 Pro et M1 Max.

Même si le printemps semble plein de belles promesses, cela ne serait qu’un début pour Apple en 2022. Le journaliste de chez Bloomberg est en effet venu ajouter que la majorité des nouveaux produits de la firme américaine arriveraient durant l’automne. En effet, Tim Cook viendrait présenter lors de cette période les quatre iPhone 14, les trois nouvelles Apple Watch, les AirPods Pro 2, la nouvelle génération d’iPad Pro ainsi qu’un iPad d’entrée de gamme supplémentaire, mais aussi un MacBook Air redesigné, un MacBook d’entrée de gamme et les Mac M1 Pro/Max + iMac Pro s’ils n’ont pas été annoncés au printemps 2022.

Face à cette flopée de nouveaux produits, Apple devrait venir convaincre une armée de consommateurs à changer d’appareils en 2022. Si vous êtes dans ce cas-là, n’hésitez pas à nous préciser quels sont les produits qui vous tenteraient le plus (s’ils sont annoncés bien évidemment) !

