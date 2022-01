Garmin présente les Fenix 7S, 7 et 7X : encore plus d’autonomie et un écran tactile

Le constructeur Garmin vient de dévoiler sa nouvelle Fēnix 7. La montre la plus haut de gamme de son catalogue se dote de nouvelles fonctionnalités et un nouveau design.

Garmin lance trois nouvelles montres de la série Fénix

Garmin a dévoilé la Fēnix 7, sa nouvelle série emblématique de montres GPS multisports et connectées. Si elle ne provoque pas de rupture esthétique avec son prédécesseur, la Fēnix 6, qui était elle-même dans la suite logique de la 5, la Fēnix 7 s’offre tout de même une lunette plus fine (de 2 mm) et des vis de lunette positionnées désormais sur les cornes du boîtier.

Pour convenir aux poignets les plus fins comme aux plus épais, la Fēnix 7 de 47 mm se décline en deux autres versions baptisées 7S et 7X, affichant des tailles respectives de 42 et 51 mm.

Autonomie accrue, écran tactile, lampe torche

La principale nouveauté de ces écrans concerne leur capacité tactile, jusqu’alors absente sur la série Fēnix. La Fēnix 7 n’abandonne pas ses cinq boutons, mais propose également une interface tactile, apportant davantage de confort dans la navigation, en particulier lorsqu’il s’agit d’utiliser la cartographie. De plus, toute l’interface utilisateur a été revue pour l’occasion.

Au niveau de l’autonomie, Garmmin indique que la zone de captation de l’énergie solaire a été augmentée de sorte que les modèles Fēnix 7X solaires disposent d’une autonomie allant jusqu’à 5 semaines en mode montre connectée et jusqu’à 135h en mode GPS.

Garmin a également décidé d’intégrer une lampe torche LED au modèle 7X. Un mode stroboscopique est aussi de la partie, faisant alterner un éclairage rouge quand le bras part vers l’arrière et un éclairage blanc quand il part vers l’avant.





En ce qui concerne les fonctionnalités plus classiques, son retrouve le suivi de santé et de bien-être e, dont le suivi de la fréquence cardiaque au poignet, de la respiration et du stress, ou encore le score de sommeil. Il est aussi possible d’associer la montre à un service de musique en streaming ou d’accéder à la solution de paiement sans contact Garmin Pay 5.

La Fēnix 7 est déjà disponible à la vente. Son prix débute à 699 euros pour les versions 7S et 7, il est au minimum de 899 euros pour la version 7X et peut grimper à 1199 euros dans sa finition Titane plus Sapphire.

