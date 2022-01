Garmin annonce deux nouvelles montres connectées au CES 2022 (Venu 2 Plus et Vivomove Sport)

Depuis de nombreuses années, Garmin intensifie sa présence sur le marché des montres connectées. À l’occasion du CES 2022, l’entreprise américaine est venue annoncer deux nouveaux modèles : la Venu 2 Plus, une version améliorée du modèle lancé en avril dernier avec notamment la présence d’un micro ; et la Vivomove Sport est un nouveau modèle d’entrée de gamme à destination des sportifs.

Présentation des Garmin Venu 2 Plus et Vivomove Sport

Pour commencer, la Garmin Venu 2 est venue profiter d’une nouvelle déclinaison : Plus. Bien évidemment, cela signifie qu’un ou plusieurs ajouts sont de la partie. Cette génération vient principalement apporter un micro et haut-parleur à la montre connectée, et donc des fonctionnalités vocales. De ce fait, il est possible de passer des appels ainsi que de profiter de votre assistant vocal favori. À noter, un nouveau bouton a été ajouté sur la tranche de la montre afin de permettre afin d’utiliser le microphone rapidement.

Au niveau de la taille du boitier pour cette version, elle est de seulement 43 mm, contre 45 mm pour la Venu 2 et 40 mm pour la Venu 2S. L’autonomie est d’ailleurs un peu plus inférieure que ces deux modèles : 8 heures en mode GPS + Musique. La Garmin Venu 2 Plus est disponible dès maintenant au prix de 449,99 € en France. Trois coloris sont proposés : tout en noir, blanc et or, et gris et argent.

La seconde montre connectée annoncée au CES 2022 par Garmin est la Vivomove Sport. Ce modèle est une montre analogique hybride. D’ores et déjà commercialisée au prix de 179,99 euros dans trois coloris pour le boitier de 40 mm (gris, noir et rose), cette montre dispose d’un écran tactile discret sur la moitié inférieure de l’écran pour afficher quelques informations de santé ainsi que les dernières notifications reçues sur votre smartphone. Elle permet aussi d’afficher facilement son calendrier ou lancer un compte à rebours et un chronomètre.

Au niveau des fonctionnalités de santé, la Vivomove Sport de Garmin mesure le niveau d’énergie, la fréquence cardiaque, la saturation d’oxygène dans le sang (SpO2) ainsi que le stress ; et propose un suivi du cycle menstruel, de l’hydratation, du sommeil et de la respiration. Pour se détendre, un mode de respiration consciente est disponible. Elle permet aussi sans grande surprise de suivre vos entrainements. Elle est d’ailleurs résistante à l’eau, ce qui est idéal pour les nageurs. Au niveau de l’autonomie, Garmin annonce jusqu’à 5 jours en mode montre connectée et 6 jours en mode montre analogique.