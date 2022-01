Test – Asus TUF K3 : un clavier mécanique efficace

Le choix d’un clavier est souvent synonyme de galère, tant l’offre est énorme. Aujourd’hui nous allons vous parler du Asus TUF K3. Un clavier mécanique simple et efficace, qui ne fait pas beaucoup plus que ce qu’on lui demande. Parfait pour agrémenter un setup full Asus TUF, il conviendra également à n’importe quel joueur. Petit tour du propriétaire.

Unboxing







Le contenu du packaging ici est plutôt léger pour un clavier dit gaming. En effet, il est relativement régulier de retrouver des touches de rechanges ou avec un revêtement différents par exemple. Ici nous retrouverons simplement le clavier, le repose-poignet ainsi que les cartes de garanties habituelles.

Design

Côté design, Asus a su faire dans la sobriété avec son TUF K3. Vu d’extérieur, il ne paye pas trop de mine et fait relativement simpliste. Cependant, il est important de noter qu’il est compatible avec Aura Sync, de quoi le faire briller de mille feux, tout en étant accordé au reste de votre setup. Les seuls rappels de la marque sont présents sur le repose-poignet ainsi que dans le coin supérieur droit du clavier. Il ira donc très bien pour les personnes ayant un setup simpliste et compact. En effet ce clavier ne prend pas trop de place sur le bureau, avec des dimensions de 438.7 x 130.9 x 38.75mm.









Point de fioritures non plus au niveau des touches présentes sur le clavier. Pas de modes gaming ou autre, mais tout de même la possibilité de désactiver la touche Windows ou encore la possibilité d’utiliser des macros. Au niveau des connectiques nous retrouverons un port USB sur la tranche supérieure, plutôt pratique ! Le clavier sera bien entendu ajustable grâce à deux petits pieds présents sur la face inférieure.







Utilisation

Le feeling de frappe est très agréable dans la configuration du test. Nous sommes ici en présence de switch Brown, offrant un retour tactile. Attention cependant, nous sommes donc ici en présence d’un clavier plutôt bruyant, mais d’autres switches (Red ou Blue) sont disponible sur ce clavier. Au niveau des technologies, nous retrouvons bien entendu le N-Key Rollover et l’Anti-Ghosting. Ces technologies permettent d’éviter des erreurs de frappes ou la non-prise en compte de certaines touches si vous avez tendance à taper vite.

Côté pratique, parlons rapidement du repose-poignet. Ce dernier est métallique, afin d’éviter qu’il se détache tout seul du clavier. Et dans les faits, cela fonctionne très bien et je n’ai jamais été embêté par ce problème-là. Le plus gros point noir de ce repose-poignet est qu’il est en plastique. Il sera donc bien moins confortable qu’un repose-poignet rembourré, par exemple.

Conclusion

Avec le TUF K3, Asus propose à ses clients un clavier mécanique fiable et durable. Il offre un design épuré et simpliste sans lésiner sur les performances. Le prix est également correct et se place de manière intelligente face à la concurrence. Avec un prix affiché sous la barre symbolique des 100€ sur Amazon, le Asus TUF K3 est donc un très bon clavier pour tous les joueurs ayant un budget serré, mais voulant malgré tout un clavier de qualité.

