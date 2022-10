Bose annonce la barre de son Smart Soundbar 600

Bose vient à nouveau de faire grimper le son dans votre salon. En effet, le spécialiste américain a annoncé la Smart Soundbar 600, une barre de son compacte Dolby Atmos. Proposée à 549 euros, elle embarque cinq haut-parleurs afin d’offrir une expérience sonore immersive.

Après la Smart Soundbar 300, 700 ou encore la 900 avec audio 3D, Bose vient d’ajouter à sa gamme de barres de son la Smart Soundbar 600. Avec cette solution, le constructeur souhaite proposer une solution Dolby Atmos pour les petits espaces, tout comme le fait Sonos avec la Beam.

Avec cette nouvelle barre de son, Bose reste sur le secteur du milieu de gamme. Affichée à 549 euros, la Smart Soundbar 600 dispose d’un design sobre tout de noir vêtu, enrobée dans un plastique mat dense. À l’intérieur, nous retrouvons cinq haut-parleurs : un transducteur central, à deux transducteurs latéraux de 5 x 10 cm et deux haut-parleurs orientés vers le haut.

Au niveau de la connectique, la Bose Smart Soundbar 600 embarque une entrée Toslink et un port HDMI eARC ; et en sans-fil du Bleutooth et du Wi-Fi. À noter, la barre de son supporte les protocoles AirPlay 2, Chromecast et Spotify Connect. De plus, les assistants vocaux Google Assistant et Alexa sont de nouveau de la partie.

Du côté des fonctionnalités, nous retrouvons le Dolby Atmos pour la spatialisation sonore ; la technologie de virtualisation surround des sources stéréo (TrueSpace) ; Voice4Video, pour basculer sur une chaîne de télévision via le décodeur de sa télévision ou sa box avec requête vocale ; ainsi que BoseSync, permettant d’écouter le flux audio sur les écouteurs et casque Bose.

La Bose Smart Soundbar 600 sera disponible le 24 octobre 2022 en France au prix de 549 euros.

