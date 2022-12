Windows 11 : des nouveautés pour l’Explorateur de fichiers et le Bloc-notes

Windows 11 ne cesse de s’améliorer et va prochainement devenir plus rapide grâce à un changement dans l’Explorateur de fichiers. Autre nouveauté, le Bloc-notes va bénéficier d’onglets pour mieux organiser vos notes.

L’explorateur de fichiers va permettre à Windows 11 d’être plus rapide

Pour améliorer la stabilité du système d’exploitation, Microsoft a décidé de revoir en profondeur le fonctionnement d’un pilier de l’OS : l’Explorateur de fichiers. Au fil des versions, l’explorateur de fichiers s’améliore et se dote de nouvelles fonctionnalités, mais parfois au détriment de la rapidité.

L’Explorateur de fichiers partage des ressources avec d’autres applications de Windows, notamment avec la barre des tâches et le centre de notifications. Les applications sont étroitement liées, ce qui peut occasionner des ralentissements ou des bugs. En effet, lorsque vous effectuez de nombreuses opérations via l’Explorateur de fichiers, la barre des tâches peut occasionnellement se geler et cesser de fonctionner. De même, si l’Explorateur de fichiers vient à planter, le Bureau et les autres applications Windows cessent de fonctionner.

Pour résoudre ce problème et gagner en performances, le composant Immersive Shell devient indépendant depuis la build 25252 de Windows 11. Il ne dépend plus de l’Explorateur d Fichiers et pourra s’exécuter seul. Cette nouveauté peut paraitre anodine, mais c’est le début d’une refonte du fonctionnement de Windows 11 pour améliorer les performances de l’OS.

Le Bloc-notes prêt à accueillir des onglets

Au début de l’année 2022, Microsoft a ajouté des onglets à l’Explorateur de fichiers de Windows 11. L’application Bloc-notes devrait bientôt bénéficier de cette fonction, comme le rapporte un employé de Microsoft sur Twitter.

@PhantomOfEarth // Twitter

Il a en effet publié une capture d’écran d’une version confidentielle de l’application Bloc-notes, pas encore disponible pour le public. Sur celle-ci, on peut voir une nouvelle interface avec des onglets. La capture d’écran est même accompagnée d’un avertissement : « confidentiel, ne pas discuter des fonctionnalités ou prendre des captures d’écran ».

Si cet ajout vient à voir le jour, vous n’aurez plus à ouvrir une nouvelle fenêtre de Bloc-notes pour écrire différents mémos. Il sera ainsi plus facile de se retrouver entre les différentes notes écrites.

