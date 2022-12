IOT WEEK 2022 – Retour sur le succès d’une édition

Pour assurer la pérennité d’une activité, l’innovation doit être priorisée. Afin d’exposer les résultats de certaines recherches, des conférences, des réunions et des séminaires ont lieu. Avez-vous déjà entendu parler de l’IOT WEEK ? C’est un événement consacré aux nouvelles technologies et à l’entrepreneuriat en région Lilloise. Découvrez les détails de l’événement phare de l’année.

Présentation de l’IOT WEEK

L’IOT WEEK est un événement très attendu par les entrepreneurs, startups, concepteurs et amateurs de technologie. Organisée par le centre d’innovation des technologies sans contact ou CITC, l’IOT WEEK est un lieu d’échange entre les entrepreneurs et les génies de la technologie. Le premier lancement du salon a eu lieu en 2015 et a attiré la curiosité de plusieurs visiteurs. Cette année, le thème de la 6e édition de l’IOT WEEK s’intitule « agir dans un monde incertain ».

L’IOT WEEK s’est déroulée à Lille sur le prestigieux site d’Euratechnologie et d’autres villes des Hauts-de-France du 5 décembre au 9 décembre 2022. Durant une semaine, les participants ont partagés leurs visions ainsi que leurs recherches.

Le sujet des invitées va des recherches sur l’utilisation d’Internet, en passant par la conception des robots et pour finir jusqu’à l’efficacité de l’intelligence artificielle. Durant l’IOT WEEK, vous pouvez également découvrir les divers aspects liés à la cybersécurité. C’est un point très important, car l’e-commerce occupe une place importante au quotidien.

Les thématiques de l’événement IOT WEEK 2022

Chaque séminaire doit aider les participants à voir la technologie ainsi que le monde de la consommation sous un nouvel angle. Les experts qui montent sur scène doivent respecter les thématiques imposées. Pour cette année, les points mis en avant sont relatifs au climat, la souveraineté numérique et les mutations. Pour sensibiliser les participants, certains membres de l’UNESCO partagent l’importance de l’eau dans l’écosystème.

Les objectifs de l’IOT WEEK 2022

En optant pour la thématique « agir dans un monde incertain », le CITC vise à instaurer une nouvelle tendance en terme technologie. Grâce à un regard nouveau sur le monde ainsi que l’utilité des technologies existantes, les concepteurs peuvent optimiser leurs produits. Les variables sont réduites successivement et les outils d’exploitation à utiliser sont plus précis.

Par ailleurs, le côté incertain de l’avenir résulte des conflits entre la Chine et les États-Unis. En effet, le président américain vient de restreindre les exportations vers la Chine. Face à cette situation, l’ingéniosité et la créativité de chacun sont mises à l’épreuve.

Mais aussi la souveraineté numérique devient une problématique societale à un moment où l’importance de la protection des données et de notre identité numérique est encore un sujet incompris du plus grand nombre.

Les startups mis en avant durant l’IOT WEEK 2022

Outre les personnes valorisées lors des pitchs, de nombreuses startups se sont succédé afin de présenter leurs produits. Dans chacune des représentations, l’innovation doit être mise en avant. Les avantages et les apports de chaque invention doivent également être illustrés à travers des démonstrations. Les startups concernées sont Ispalis, Privamap, My Kenko, Sportopia LMB, Latelier des agrumes, FeedMi, Ven Dee soft, Vegacy et Customes Bridge. Les représentants de chaque secteur d’activité exposent les plus-values qui ont été rajoutées à ses services.

Voici la liste des startups qui ont été honorées suite à leur participation à la journée pitchs :

Prix HDFID : Lokalité Paris et My Kenko

Prix Euratechnologies : Ispalis

Prix CIC Nord Ouest : Privamap

Prix CITC : SPORTOPIA

Prix MEL : FeedMi

Prix Plaine Images : Vegacy

Prix OMR / FINORPA : Customs Bridge

