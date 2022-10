IoT Week by CITC 2022 – Comment agir dans un monde incertain ?

Comme chaque année, l’IoT Week by CITC reste un évènement attendu que ce soit par les entrepreneurs, les amateurs de technologie ou les curieux. Pour l’année 2022, sa nouvelle édition a déjà été annoncée depuis quelques mois par CITC. Après un lancement tonitruant en 2015, la conférence en est désormais à sa 6e édition. Selon les programmes annoncés, elle se déroulera à Lille sur le site d’Euratechnologies du 5 au 9 décembre 2022. Cependant, les autres régions de la haute de France vont aussi en profiter puisqu’elles auront l’occasion d’accueillir le même évènement.

L’IoT Week 2022 basé sur trois thématiques clés

IoT Week reste fidèle à ses principes en choisissant l’assemblée plénière comme à ses débuts. L’évènement promet ainsi plusieurs programmes dont les successions de séminaires. Ces dernières occuperont un volume important de l’agenda, car de nombreux experts se relaieront sur la scène. Cette année, les thématiques à présenter seront principalement axées sur trois points. Elles occupent l’esprit voire préoccupent d’où leurs soulèvements dans IoT Week by CITC 2022. Il s’agit des thèmes suivants :

Le climat

La souveraineté numérique

Les mutations

L’agenda de l’IoT Week 2022

Lors de l’IoT Week 2022, les startups auront l’occasion de briller aux yeux de l’assistance à partir du 5 décembre. En parallèle, une pléthore de personnalités effectuera des pitchs. Une annonce a d’ailleurs été lancée dans ce sens pour trouver des candidats qui souhaiteraient prendre la parole. Cependant, ils devront se dépêcher, car l’appel d’offres sera clôturé le 6 novembre.

6 décembre – Jour 1

Le 6 décembre, les experts commenceront à traiter le sujet « Comment construire et renforcer la souveraineté numérique ? ». Pour animer la conférence, André Yves Portnoff (Conseiller scientifique et rédactionnel de Futuribles International Professeur invité aux Hautes Écoles de Gestion de Fribourg et Genève et à l’IMSG de Genève Intervenant à la Chaire Edgar Morin de l’ESSEC) exposera ses idées. Il sera assisté par des experts en système d’information et cyber-sécurité.

7 décembre – Jour 2

Le 7 décembre, le professeur, Isam Shahrour (Université de Lille), Fadi Georges Comair, l’UNESCO, Ileo parleront de la thématique de l’eau. Durant ce même jour, il est prévu qu’un atelier aura lieu avec Guillaume Ney. Le spécialiste de la plongée en poids constant répondra à des interrogations variées.

8 décembre – Jour 3

La journée du 8 décembre sera occupée par le sujet du climat et de l’environnement. Pour cela, l’intervention d’Élus est attendue. Selon les informations provenant de l’organisateur, c’est Monsieur Eric Gilmant (Directeur de la région Nord-Paris-Centre de Siemens) qui s’exprimera sur la thématique. Cependant, Digital Industries, Euraclimat, la startup Bioteos, le Directeur Innovation de Vilogia effectueront aussi des élocutions sur le sujet. À la même date, 10 startups étaleront le fruit de leur recherche auprès du grand public.

9 décembre – Jour 4

La thématique des Mutations sera abordée le 9 décembre 2022 dont la réponse à la question « Quelles sont les prochaines mutations technologiques du futur ? » sera espérée à la fin du séminaire. Pour traiter cette problématique, on notera l’Intervention d’Élus, des responsables de l’entreprise Siemens et autres.

Un atelier EDIH, Talk « Les Innovantes » est planifié durant ce même jour en compagnie d’influenceurs et un CEO de la tech, Talk « Les PME qui grandissent ». Les participants pourront encore assister à un atelier de formation traitant : « les concepts pédagogiques sont en pleine mutation ». Puis, une autre conférence sur « Les Hommes et les robots, de réelles opportunités pour demain » en compagnie de Pal Robotics sera à l’honneur. Pour finir le week-end de séminaire, Interstellar Lab survolera le thème « Le futur de notre agriculture avancée ».

Des sujets de séminaire en adéquation avec les actualités

Le choix de la thématique climat ne s’est pas fait au hasard pour l’IoT Week 2022. Actuellement, il est au cœur des débats au de la population qui s’expose à des risques avec les nappes phréatiques qui tarissent et les températures changeantes. Et puisque, l’IoT Week est conçu pour les innovations et la digitalisation, les spécialistes expliqueront la façon dont les technologies pourront améliorer cet environnement en détresse.

La souveraineté numérique est un concept qui prône l’indépendance d’un État grâce à la globalisation digitale. Concrètement, elle a pour objectif de permettre à des géants du web d’imposer leurs propres lois sans interventionnisme. Durant la réunion, les représentants de la CNIL dévoileront des manières de garantir cette souveraineté numérique. Une demi-journée sera ensuite consacrée à la cyber-sécurité.

Les mutations parlent des nouveaux modes de consommation face à la digitalisation. En effet, un bouleversement majeur est en train de se passer au sein de la société moderne avec l’apparition des robotiques, l’avènement de l’intelligence artificielle ou la quantique. Il est donc temps de voir leurs conséquences sociales.

Source site officiel