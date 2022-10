iPad : des tablettes plus fines avec écran OLED arrivent en 2024

Les iPad avec écran OLED font rêver les consommateurs. Cependant, Apple se cantonne pour le moment à du mini-LED sur l’iPad Pro M1 de 12,9 pouces. Un nouveau rapport vient de préciser l’arrivée de cette technologie d’écran en 2024, plus précisément des dalles OLED hybrides. Ces dernières permettraient au passage de profiter de tablettes plus fines et de réduire les coûts de production.

En juillet 2022, le média coréen ETNews annonçait l’arrivée d’iPad plus fins avec écran OLED pour 2024. Ces supputations commencent à se confirmer.

En effet, un nouveau rapport de Digitimes publié ce mardi 11 octobre vient de préciser qu’Apple utiliserait des écrans OLED « hybrides » pour les iPad en 2024. Cette technologie permettrait ainsi à Apple de fabriquer des appareils plus fins tout en réduisant les coûts de production.

Dans les détails, ces écrans seraient constitués de technologies provenant de dalles flexibles et de dalles rigides. Apple aurait ainsi fait le choix de combiner les substrats de verre de l’OLED rigide avec une encapsulation en couche mince (TFT – Thin Film Encapsulation) issu de l’OLED flexible. Cet alliage permettrait d’avoir des écrans rigides plus fins pour les iPad.

En attendant l’arrivée de cette nouvelle technologie prometteuse, Apple continuerait de miser sur le mini-LED. Pour rappel, les écrans de ce type sont pour le moment uniquement utilisés sur l’iPad Pro M1 de 12,9 pouces ainsi que les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec puces M1 Pro et M1 Max. D’après le rapport de Digitimes, la firme américaine attendrait que la technologie d’écran OLED « hybride » soit plus mature afin de l’utiliser, probablement courant 2024.

