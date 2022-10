Nintendo Switch : les nouveautés de la mise à jour 15.0.0

Nintendo a déployé une nouvelle mise à jour de la Nintendo Switch ce mardi 11 octobre 2022 : la version 15.0.0. À travers cette dernière, la firme nippone vient proposer quelques nouveautés subtiles à sa console portable. Cela passe notamment par des changements pour les captures d’écran ou encore le menu audio Bluetooth.

Petit à petit, Nintendo améliore le firmware de la Switch. Sans grande révolution, les nouvelles versions apportent tout de même quelques nouveautés intéressantes pour les joueurs. En mars 2022, la version 14.0.0 avait notamment apporté une fonctionnalité permettant de créer des dossiers de jeux vidéos dans sa bibliothèque.

Pour octobre 2022, la version 15.0.0 ne vient pas délivrer de gros changements auprès des joueurs. Nintendo mentionne rapidement que la mise à jour apporte diverses « améliorations générales de stabilité de la console pour une meilleure expérience utilisateur » et quelques nouveautés.

Les notes du patch mentionnent ainsi que les changements suivants avec la version 15.0.0 de la Nintendo Switch :

L’emplacement du menu Audio Bluetooth dans les paramètres système a été déplacé ;

Les captures d’écran peuvent être réalisées à l’aide du bouton de capture dans l’application Nintendo Switch Online située dans le menu d’accueil de la Nintendo Switch. La capture vidéo n’est pas prise en charge.

À noter, le dataminer OatmealDome a découvert que le micrologiciel Bluetooth de la manette Pro avait été mis à jour. Nous apprenons aussi l’ajout d’une fenêtre contextuelle s’affichant lorsque l’utilisateur dépasse le volume maximal du casque quand le limiteur est activé.

