Facebook Messenger en panne, la raison du bug mondial

Messenger, le service de messagerie de Facebook, ne cesse de faire parler de lui. Sauf que cette fois-ci, un problème vient chambouler l’application. En effet, depuis un certain temps, les utilisateurs auraient un problème concernant l’envoi de messages. Ce dysfonctionnement serait à la fois pour joindre des contacts, mais aussi à être atteint par le monde extérieur. Pour être plus précis, il est impossible d’envoyer et de recevoir des messages. Où cela reste encore tout de même difficile …

Le groupe Facebook a tout intérêt à remédier à ce problème, notamment pour l’utilisation de Facebook Portal. Car sinon une majorité des utilisateurs pourraient se tourner vers d’autres applications pour communiquer. Heureusement, le problème en question n’atteint pas tous les utilisateurs, de quoi laisser un peu de répit pour réparer ce problème. En fait, il ne s’agirait que d’une minorité étant touchée par ce problème. De plus, ceux qui n’ont pas d’autres alternatives sont obligés d’attendre que le problème soit résolu. À long terme, cela pourrait décourager certains utilisateurs à utiliser Messenger.

Un problème qui touche pas mal de monde

La portée du problème est vaste. En effet, les zones touchées en particulier sont celles de l’Europe et du Japon. Messenger n’est pas le seul à être touché. Puisque les données collectées nous montrent également deux autres produits du groupe Facebook. Facebook en lui-même et également Instagram qui avait déjà eu des problèmes auparavant concernant une panne. Sauf que cette fois-ci cela concerne l’utilisation des Stories et Direct.

La situation n’est pas encore très claire et on ne sait pas de quoi dépendent ses inconvénients. Même les développeurs de Facebook n’ont encore publié de communication en rapport avec le problème. Ni même combien de temps ce problème allait durer et quand est-ce qu’il allait être réparé. Espérons qu’il sera réparé d’ici peu de temps, histoire de ne pas fâcher les internautes. Par exemple en Italie les problèmes concernaient principalement Messenger. Cependant des rapports commencent à être envoyés concernant Instagram et Facebook.

