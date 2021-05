Roccat annonce deux nouveaux claviers à moins de 100€ : Magma et Pyro

Roccat continue de présenter sa gamme complète de produits PC Gaming 2021. C’est à la suite de ses deux nouvelles souris, la Kone Pro et la Kone Pro Air, que la marque allemande présente ses deux nouveaux claviers. Les claviers gaming ROCCAT Magma et la ROCCAT Pyro. Ces deux nouveaux modèles de claviers gaming de la gamme MagmaPyro sont respectivement affichés à 59.99 € et 99.99 €

Deux claviers gaming bien différents

Avec cette nouvelle gamme MagmaPyro, Roccat intègre deux claviers à son catalogue. Leurs caractéristiques techniques sont assez différentes pour permettre une adaptation à chaque profil de joueur gaming.

Le ROCCAT Magma

Le premier clavier de cette nouvelle gamme se prénomme Magma. Dotée d’une membrane entrée de gamme, elle intègre un éclairage RGB optimisé grâce à une plaque supérieure semi-transparente accompagné de cinq zones et 10 LED. Les joueurs pourront profiter des 16,8 millions de couleurs RGB disponibles, et ainsi créer un espace gaming optimal. Il est accompagné de son repose-poignet amovible et d’une touche Easy-Shift [+]. Cette dernière permet d’ajouter une fonction secondaire aux touches les plus utilisées. A cela s’ajoute les sept touches de configuration pour la gestion du multimédia.

Ce clavier bénéficie d’une frappe à membrane silencieuse grâce à des touches à dôme en caoutchouc de haute qualité. Les frappes sont réactives et fiables grâce à la technologie anti-ghosting. Cette dernière permet d’appuyer simultanément sur les touches très souvent utilisées, sans perturber le jeu.

Le ROCCAT Pyro

Pour ce qui est du second modèle de la marque, Le Pyro, Roccat intègre un clavier mécanique équipé d’interrupteurs TTC. Ces switchs rouges demandent une force de frappe de 45 grammes et s’activent à 2 mm sur une course totale de 4 mm. Il dispose également de la technologie Easy-Shift [+] de ROCCAT.

Pour assurer une utilisation complète, le Pyro est riche en fonctionnalités. Pour le côté design, Roccat affiche une plaque supérieure en métal brossé de qualité, comme pour le clavier Trust GXT Scarr. Les switchs linéaires utilisés sont également rouges. Elle affiche un point d’activation de 2,0 mm, une force de frappe de 45 g et une distance de mouvement totale de 4,0 mm. Avec sa garantie de 50 millions de frappes, le Pyro est à la fois prévu pour durer, mais aussi pour offrir une expérience de jeu complète.

À cela s’ajoute la technologie anti-ghosting, garantissant l’enregistrement de toutes les touches pressées simultanément. Pour améliorer le confort d’utilisation, ROCCAT intègre un repose-poignet amovible. Le Pyro dispose de la fameuse molette de volume de la série Vulcan. Elle est très appréciée des fans pour son contrôle audio rapide et efficace. Doté d’un moteur AIMO by ROCCAT, le Pyro propose un éclairage touche par touche et une palette de 16,8 millions de couleurs RGB. Ce système permet un affichage lumineux vif et une configuration complète. Pour accompagner votre setup, le clavier Pyro se synchronise avec les produits compatibles AIMO.

Disponibilité

Les claviers Magma – Membrane RGB Gaming Keyboard et Pyro – Mechanical RGB Gaming Keyboard seront en vente à partir du 30 mai 2021 et disponibles en précommande.