Resident Evil Village : Capcom annonce trois nouvelles démos

Après une nouvelle bande-annonce captivante, Capcom va permettre aux joueurs d’essayer Resident Evil Village avant sa sortie officielle. En effet, la sortie de ce nouvel opus est prévue le 7 mai prochain et pour patienter d’ici là ce n’est pas une, mais trois démos qui vont être disponibles prochainement.

Une nouvelle bande-annonce

Lors du Resident Evil showcase, une nouvelle bande annonce a été diffusée. Cette dernière permet d’en découvrir un peu plus sur l’univers du jeu et de voir que ses graphismes sont prometteurs. On peut également voir que le mode « Mercenaires » fait son grand retour. Il était absent sur l’épisode précédent et revient donc en force. Comme d’habitude, le but est simple, survivre et réaliser le plus haut score possible.

Trois nouvelles démos

En plus de la nouvelle bande-annonce, Capcom nous indique que 3 nouvelles démos seront disponibles selon un calendrier bien spécifique. Les joueurs PS4 / PS5 auront des avantages puisque les 2 premières démos sont sur ces plateformes. La troisième démo sera proposée aux joueurs évoluant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PC et Stadia.

La première démo sortira le 18 avril à 19 heures et ne sera disponible que pour une durée de 8 heures. Elle permettra d’explorer le village pendant 30 minutes maximum. La deuxième démo sera quant à elle disponible le 25 avril à 19 heures, toujours pour une durée de 8 heures. Pour celle-ci, on pourra explorer le château pendant également 30 minutes.

Enfin, la troisième démo, disponible le 2 mai à 2 heures pour une durée de 24 heures, va permettre d’explorer le château et le village, pendant une durée d’une heure. Il sera possible de la télécharger dès le 30 avril pour gagner du temps et elle sera disponible sur toutes les plateformes.

Pour résumer :

PlayStation (4 & 5) Xbox, PC et Stadia Démo 1 (village) Du 18 avril (19h) au 19 avril (3h) Démo 2 (château) Du 25 avril (19h) au 26 avril (3h) Démo 3 (village et château) Du 2 mai (2h) au 3 mai (2h) Du 2 mai (2h) au 3 mai (2h)

Resident Evil Village sera ensuite mis en vente quelques jours plus tard puisque la date de sortie est le 7 mai.