Samsung dévoile ses nouveaux trackers Galaxy SmartTag+

Après les balises SmartTag, Samsung vient d’annoncer officiellement la sortie des Galaxy SmartTag+. Ces nouveaux trackers améliorés intègrent une technologie plus puissante que le Bluetooth. Les Galaxy SmartTag+ sont dotés la technologie UWB, ainsi qu’une fonction de guidage améliorée grâce à la réalité augmentée.

Une innovation importante

Il y a quelques mois, Samsung a profité du lancement de sa nouvelle série de smartphones S21 pour présenter ses tout premiers trackers d’objets perdus, les Galaxy SmartTag. Fonctionnant sur une base de connexion Bluetooth, les premiers trackers de Samsung étaient précis, mais la version améliorée promet de l’être plus encore.

Les trackers de Samsung servent de balises connectées. Ils permettent de suivre des objets du quotidien, et de les retrouver plus facilement. Avec sa version améliorée, Samsung intègre la technologie Ultra wideband à ses nouveaux Galaxy SmartTag+. Cette technologie vient compléter le Bluetooth Low Energy (BLE), permettant d’offrir une localisation encore plus précise.

La technologie Ultra wideband (UWB) n’est pas une exclusivité Samsung. Apple devrait annoncer ses propres trackers, les AirTags, d’ici peu. Apple vient d’ouvrir la fonction « localiser » aux appareils tiers. Pourtant, c’est Samsung qui adopte cette technologie, pour une seconde fois, avec les Galaxy SmartTag+.

Ses avantages ? La UWB consomme moins et est plus précise que le Bluetooth. Pour utiliser ce nouveau tracker, il faudra posséder un smartphone compatible UWB, comme le Galaxy Note 20 Ultra, le Galaxy S21+, le Galaxy S21 Ultra ou le Galaxy Z Fold 2.

Samsung Electronics indique que « l’UWB change véritablement la donne, en permettant de verrouiller la position d’un objet avec une précision bien plus grande ».

SmartTag+ intègre une réalité augmentée

La réalité augmentée est intégrée dans cette nouvelle balise SmartTag+. La caméra de son smartphone pourra guider visuellement l’utilisateur, et afficher la distance qui le sépare de sa balise.

Après s’être rapproché suffisamment, le Galaxy SmartTag+ peut émettre une sonnerie permettant de la repérer. Vous pourrez aussi contrôler un appareil à distance grâce à la balise, le tout via l’application SmartThings.

Selon Samsung, l’association des deux technologies permettrait d’augmenter considérablement la précision de la localisation des objets. Les trackers SmartTag+ profiteront de l’écosystème SmartThings et des appareils des autres utilisateurs pour affiner la localisation de la balise. Une utilisation pour les animaux fugueurs pourrait voir le jour, tout dépend de la distance de localisation.

Les balises Galaxy SmartTag+ seront disponibles à partir du 16 avril 2021. En France, le prix de vente n’a pas encore été communiqué.