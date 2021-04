Xupermask : Will.I.Am lance un masque connecté avec écouteurs

Le jeudi 8 avril est sorti le Xupermask, le masque futuriste imaginé et conçu par le chanteur Will.I.Am. Un masque intelligent assorti d’écouteurs, le tout en Bluetooth, permettant d’appairer son smartphone. Il est donc possible avec le masque d’appeler, mais aussi d’écouter de la musique. Seul petit bémol, il n’est disponible qu’à partir de $299.

Xupermask, la santé avant tout

Cela ne vous a sûrement pas échappé, nous sommes en période de pandémie mondiale. C’est donc en ces temps que la population mondiale entière (ou presque) est tenue de porter un masque afin d’éviter de propager le virus. Le masque a donc rapidement été décliné sous toutes les formes possibles, laissant souvent la fiabilité de côté…

Le Xupermask ne fait pas partie de cette catégorie. En effet, le masque est équipé de deux filtres HEPA ainsi qu’un système de ventilation. A noter qu’il est possible d’activer ou de désactiver la ventilation. Pour rester dans le côté bling-bling, les deux filtres sont équipés de LED, pour plus de style !

Une partie audio robuste

Pour ne pas être en reste des filtres déjà fort performants, la partie audio du masque promet d’être à la hauteur. Munie de deux écouteurs intra-auriculaires, la connexion se fait via Bluetooth avec n’importe quel appareil compatible.

Pour être le plus en adéquation possible avec les conditions d’utilisation d’un masque, le Xupermask est doté d’un micro au niveau de la bouche. Ainsi, pas de problème de communication lors des appels. En ce qui concerne les bruits environnants, pas de panique, les écouteurs sont dotés d’ANC.

Système de ventilation du Xupermask

Notez que l’Active Noise Cancelling est désactivable et un mode « Ambient Sound » est disponible. Ce mode, à l’image des Sennheiser Momentum True Wireless 2 permet d’écouter le monde extérieur tout en écoutant sa musique.

En ce qui concerne le reste des specifitéss du produit, nous retrouvons une puce Qualcomm QCC512 ainsi qu’une autonomie de 7 heures. Pas d’informations supplémentaires néanmoins sur l’autonomie qui pourrait ne concerner que les écouteurs et non l’intégralité du masque.

Les boutons de commandes se trouvent sur le côté du masque. Pour finir, avec le masque sont fournis 3 sets de filtres ainsi qu’une pochette de transport.

Prix et disponibilité

Il est possible d’acheter dès aujourd’hui le Xupermask sur le site, malheureusement le premier drop est expiré ! Le prix comme annoncé au début de l’article est de $299.99. Deux couleurs sont disponibles, Black/Black/Orange et White/Gray/Orange. Il est également possible d’ajouter des filtres HEPA, à $27.99 les 3 sets de filtres.