Standard Energy pour une solution à faible émission de carbone

Au CES 2023, Standard Energy a présenté sa batterie à ions de vanadium, spécifiquement conçue pour les systèmes de stockage d’énergie qui dépassent les capacités des batteries traditionnelles. Dans le Pavillon Tech de Séoul au CES Las Vegas, le système avancé de stockage d’énergie a été mis en valeur.

Standard Energy est un pionnier de la technologie

Créé en été 2013, la startup a été fondée par des chercheurs de l’Institut coréen de science et de technologie, qui travaillaient sur un ESS basé sur une batterie. En avril 2020, ils ont réussi à introduire la première batterie à ions de vanadium au monde et ont obtenu des investissements aussi élevés que 70 millions d’euros de SoftBank Ventures en 2021 et de LOTTE Chemical en 2022.

Nommé «Pionnier de la technologie 2021» par le Forum économique mondial, ils ont poursuivi leur succès en lançant Charger5, qui relie la batterie à une station de charge à une vitesse de charge exceptionnellement rapide. Cette année, Standard Energy espère commencer la production de masse et développer les ventes de leur ESS à ions de vanadium et un certain nombre de nouvelles applications possibles.

La batterie à ions de vanadium est différente de toutes les autres

Elle fonctionne fondamentalement différemment des batteries au lithium-ion couramment utilisées pour les dispositifs portables et est plus avancée que les batteries à circulation de réduction-oxydation de vanadium avec lesquelles elle partage son composant principal.

L’ESS est basé sur une électrode liquide à base d’eau qui présente un faible risque d’inflammation, de débâcle thermique ou de surchauffe, car la température extérieure n’a pas d’effet négatif sur elle. De plus, la capacité ne se détériore pas avec le temps, car les batteries à ions de vanadium sont connues pour conserver leur capacité avec aussi peu de perte que 5% au cours de 10 000 cycles entre la charge et la décharge à un taux stable testé.

Leur efficacité énergétique atteint également 97% de manière exceptionnelle, avec l’unité ESS montrant également une efficacité énergétique dans la fourchette du milieu 90%. Il s’agit donc d’un dispositif utile à utiliser dans les dispositifs de stockage d’énergie renouvelable. Les opportunités de collaboration se poursuivent, car ils sont maintenant en partenariat avec Hyundai Heavy Industries pour créer une solution ESS à utiliser dans les navires. En outre, une entreprise de négociation d’énergie avec une entreprise RE100 liée à l’énergie solaire est prévue pour une solution à faible émission de carbone.

Au côté de ce leader spécifique, Standard Energy a été rejoint dans le Seoul Tech Pavilion par d’autres visionnaires futurs dans des domaines similaires – et nous n’avons aucun doute que le public à l’exposition au CES est maintenant également impatient de voir une technologie de batterie avancée, avec moins de blocages et des temps de charge plus rapides que tout iPhone par temps froid ne pourrait en rêver !