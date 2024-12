Fairphone 5 – Cosmo Fusion : Surprenez à Noël avec des cadeaux innovants pour une planète plus verte

Cette année pour Noël, choisissez l’innovation et la responsabilité avec des cadeaux qui se distinguent par leur caractère moderne et conscient de l’impact sociétal et environnemental. En particulier, deux produits phares se démarquent. D’une part, le Fairphone 5 est un smartphone durable et éthique. D’autre part, le Cosmo Fusion est un casque idéal pour encourager des modes de déplacement doux en toute sécurité.



Le smartphone pour une éthique durable

Le Fairphone 5 est plus qu’un simple smartphone, c’est un choix éthique. Le design élégant et robuste de ce téléphone offre une expérience utilisateur optimale. Ce téléphone est un symbole dans la prise de conscience de l’impact climatique dû à la production des smartphones.

Il est conçu pour durer et vise ainsi à réduire les émissions de CO2. Derrière chaque Fairphone 5, il y a un engagement fort pour un impact positif. Celui-ci concerne plus de 30 000 travailleurs dans les mines et les usines liées à sa fabrication. En effet, grâce à lui, des salaires de subsistance sont mis en place pour ces employés.

Disponible en noir mat ou vert mousse, vous pouvez l’acheter chez Fnac, Darty, Boulanger, Orange… pour un prix avoisinant les 549€.

Le Cosmo Fusion pour une conduite en toute sécurité

Le casque Cosmo Fusion, avec son design urbain soigné, est un accessoire idéal pour une mobilité douce et sécurisée. En effet, il intègre le Cosmo Ride, un feu arrière connecté qui prévient les autres usagers de la chaussée de vos mouvements et changements de direction. Ainsi, c’est un véritable bijou de la technologie qui s’adapte parfaitement à votre conduite.

Mais le Cosmo Fusion ne s’arrête pas là. Il dispose aussi d’un détecteur de chute. En cas d’incident, ce détecteur, en lien avec l’application Cosmo Connected, envoie une alerte d’urgence et votre localisation à vos proches. C’est une véritable prouesse technologique pour votre sécurité.

Le casque Cosmo Fusion est disponible dans une gamme de sept coloris : blanc, bordeaux, sable, vert sauge, bleu mat, noir mat, bleu marine.

N’hésitez pas à nous faire savoir si vous avez choisi l’un de ces produits pour votre Noël cette année. Ils sont beaux, utiles et surtout ils contribuent à une meilleure société et un meilleur environnement. Partagez votre expérience avec nous et sensibilisez vos proches à leur tour.