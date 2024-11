NETGEAR : des cadeaux de Noël high-tech pour une connectivité inégalée

Les préparatifs de Noël, la période la plus enchantée de l’année, lancent officiellement la course aux cadeaux. Ainsi, NETGEAR, leader des solutions WiFi domestique, propose des produits haut de gamme. En effet, cette gamme connectée est idéale pour faire des cadeaux.

Le système Mesh WiFi 7 Orbi 970, la promesse d’une connectivité sans faille

Faire un cadeau du système Mesh WiFi 7 de la gamme Orbi 970 signifie offrir la quintessence de la technologie en matière de WiFi domestique. Les vitesses atteignent un impressionnant 27 Gbit/s par borne. Cela garantit un signal fort et stable dans toute la maison, même en cas d’utilisation intensive. De plus, la technologie Quad-Band brevetée offre une transition douce entre les différentes zones de couverture.

Le système dispose également d’un port Internet 10 Gbit/s, ouvrant la voie aux vitesses Multi-Gigabit les plus avancées et à la fibre. De plus, grâce à sa solution NETGEAR Armor™, le Mesh WiFi 7 Orbi 970 assure une protection en temps réel dès la mise en route de l’appareil.

Le système Mesh WiFi 7 Orbi 770 de NETGEAR , une solution fiable pour les amateurs de technologie

Le Mesh WiFi 7 Orbi 770 est une addition parfaite à n’importe quelle maison connectée, offrant des vitesses allant jusqu’à 11 Gbit/s par borne. Sa technologie Tri-Band permet une connectivité optimale, même dans les coins les plus reculés. Ce système dispose d’un port Internet de 2 Gbit/s. Il est également équipé de ports Ethernet 2,5 Gbit/s. Cela le rend idéal pour le télétravail, le streaming haute résolution et le jeu en ligne.

Les routeurs WiFi 7 Nighthawk NETGEAR , une solution pour chaque budget

De l’entrée de gamme RS200 au haut de gamme RS700S, chaque routeur WiFi 7 Nighthawk de NETGEAR est une option intéressante notamment pour ceux qui recherchent la technologie la plus avancée. Par ailleurs, chaque routeur offre une couverture complète pour tout type d’appartement ou de logement de plain-pied. Il est équipé d’antennes omnidirectionnelles brevetées.

Le routeur mobile Nighthawk M6 Pro, le compagnon idéal des voyageurs

Pour les globe-trotters et les travailleurs sur la route, le routeur mobile Nighthawk M6 Pro est le cadeau parfait. Il combine la 5G et le WiFi 6E pour offrir une connexion sécurisée et performante dans plus de 125 pays. C’est donc une alternative parfaite aux points d’accès conventionnels. De plus, il assure une autonomie jusqu’à 13 heures, ce qui le rend très pratique pour une utilisation mobile.

Préparez-vous à célébrer cette saison des fêtes avec NETGEAR. La marque propose des cadeaux technologiques parfaits pour une connectivité exceptionnelle en famille. N’hésitez pas à partager vos idées cadeaux!