Ninja Foodi FlexDrawer : Cuisine moderne, rapide et saine !

Attachez vos tabliers et préparez vos papilles : le Ninja Foodi FlexDrawer arbore désormais un look frais avec son tout nouveau design blanc !

Ninja Foodi FlexDrawer : Un nouveau look pour une cuisson flexible

La célèbre Friteuse à air chaud Ninja Foodi FlexDrawer se pare désormais de blanc, apportant une touche de modernité à votre cuisine. Grâce à sa grande capacité familiale atteignant jusqu’à 10,4 L, préparer un repas pour 8 personnes en une seule fois est un jeu d’enfant. Et la nouveauté la plus attrayante, c’est la possibilité de cuisson flexible! Avec un séparateur amovible, on peut créer une MegaZone de cuisson pour préparer de grandes quantités. De plus, ce bijou technologique tend à respecter votre santé en réduisant jusqu’à 75% de matières grasses par rapport aux méthodes traditionnelles de cuisson.

Spécifications techniques de l’AF500

L’AF500 est doté de 7 modes de cuisson, conçus pour répondre à tous vos besoins culinaires. Sa caractéristique révolutionnaire, à savoir la technologie Dual Zone, permet de préparer deux types d’aliments de deux manières différentes simultanément. De plus, cette technologie synchronise automatiquement les fins de cuisson pour chaque zone. Pour couronner le tout, son temps de cuisson est 65% plus rapide que les fours à chaleur tournante traditionnels.

Ne manquez pas les autres produits de la gamme blanche : AF400, AF180 & SL400. De dimensions (HxLxP) 32,7 x 49,6 x 31,6 cm, et pesant 9,4 kg, le Ninja Foodi FlexDrawer est disponible à un prix de 269,99€ sur ninja.fr.

Alors que la saison des célébrations approche à grands pas, pourquoi ne pas offrir un Ninja Foodi FlexDrawer à vos proches, ou même vous en offrir un ? Faites vos commandes dès maintenant et découvrez la facilité, la rapidité et la flexibilité d’une cuisine saine avec Ninja ! N’hésitez pas à partager vos expériences culinaires dans les commentaires.