Tecno émerveille avec ses innovations d’imagerie IA

TECNO, la marque technologique novatrice, a récemment révélé ses avancées majeures en imagerie IA lors du Future Lens 2024. Ces innovations redéfinissent les standards de la photographie mobile, permettant une expérience optimisée pour tous les utilisateurs.

TECNO Image Matrix : un bond en avant pour l’imagerie IA

La TECNO Image Matrix (TIM) révolutionne l’imagerie en introduisant un « cerveau » IA avancé. Cette structure repose sur quatre couches intégrées optimisant la qualité des images. Grâce à TIM, la capture d’images devient plus nette et plus dynamique. Les fonctions d’optimisation telles que AI RAW et AI SNAP garantissent des résultats impressionnants. Cela se traduit par des images nettes, même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Capturer le mouvement avec EVS Dynamic Shot

Avec EVS Dynamic Shot, TECNO facilite la prise de clichés en mouvement. Cette technologie surpasse les limites des anciennes méthodes grâce à l’utilisation de pixels EVS. Elle capture des images cristallines, qu’il s’agisse d’oiseaux en vol ou d’actions à grande vitesse. L’intégration de circuits DVS haute fréquence enrichit davantage la densité des données de mouvement. Ainsi, chaque instant est saisi de manière vivante et précise.

Télobjectif Tap Any Zoom pour un zoom optimal

La technologie Tap Any Zoom de TECNO révolutionne le zoom en stabilisant l’image de manière significative. Avec une conception à double prisme, elle élimine les flous fréquents. En plus, elle simplifie la mise au point même pour des zooms importants. Un tapotement permet un cadrage rapide et précis, avec un zoom allant jusqu’à 30x. Cette technologie assure des photos stables et détaillées, prêtes à être partagées.

En conclusion, TECNO marque l’histoire de l’imagerie mobile grâce à ses innovations IA. Avec ces nouvelles technologies, la marque s’engage à offrir une expérience photographie inégalée. Future Lens 2024 démontre leur engagement envers l’excellence et l’innovation continue. Les utilisateurs peuvent désormais explorer un monde d’opportunités créatives, grâce à TECNO.

Lisez notre dernier article tech : Révolution Digitale : Embrassez le Futur avec le MagicOS 9.0 de HONOR – Une Expérience IA Inégalée !