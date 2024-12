Révolution Digitale : Embrassez le Futur avec le MagicOS 9.0 de HONOR – Une Expérience IA Inégalée !

HONOR, la célèbre marque high-tech, fait un grand pas en avant avec l’annonce officielle du déploiement de MagicOS 9.0. Suite à la sortie, prévue pour décembre, de cette version entièrement repensée pour le HONOR Magic V3 en Europe, ce tout premier système d’exploitation IA est prêt à transformer votre expérience utilisateur.

Découvrez MagicOS 9.0

Résultat de la vision de HONOR d’une expérience utilisateur basée sur l’intelligence artificielle, MagicOS 9.0 se distingue par des fonctionnalités IA avancées, une interaction homme machine optimisée, et des éléments personnalisés qui répondent à toutes les envies. Alors, qu’attendez vous pour donner un coup de pouce à votre vie numérique?

Grâce à la refonte de Magic Portal et Magic Capsule, MagicOS 9.0 promet des fonctionnalités intelligentes encore plus fluides et performantes. Le nouveau Magic Portal vous ouvre la porte à une variété de services basés sur vos intentions ; il vous suffira d’entourer un objet pour en déclencher la reconnaissance de texte et d’image. Quant à Magic Capsule, elle simplifie votre quotidien en prenant en charge un plus grand nombre d’usages courants.

Performance et productivité au rendez-vous

Mais ce n’est pas tout! MagicOS 9.0 intègre également des outils de productivité alimentés par l’IA. Destinées aux créateurs de contenu et aux professionnels, ces applications système offrent une multitude de fonctionnalités pratiques pour le traitement d’images et de textes. Grâce à AI Eraser de la Galerie AI, vous pourrez effacer un objet ou un individu d’une photo en un clin d’œil. Pour faciliter vos réunions, HONOR AI Notes propose désormais AI Meetings, qui enregistre et génère automatiquement des comptes rendus de réunion. De plus, AI Translate vous garantit une traduction en temps réel, peu importe votre méthode de communication préférée.

Personnalisez votre expérience

MagicOS 9.0 va bien au-delà de la fonctionnalité et de la productivité. Il propose également une expérience de personnalisation innovante avec Magic Personalization. Des fonctionnalités comme Versatile Desktop, Magic Lock Screen et AI Digital Style vous permettent de personnaliser votre appareil à votre image.

Ce nouveau système d’exploitation arrivera en décembre 2024 sur le HONOR Magic V3. Le recrutement des testeurs bêta pour d’autres modèles a déjà commencé. Préparez vous à découvrir une nouvelle façon d’interagir avec votre smartphone. Alors, qui est prêt à passer à la vitesse supérieure avec MagicOS 9.0 ?