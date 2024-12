Après Sifu, Sloclap se lance dans le foot avec Rematch 

Deux ans après la sortie (et le succès) de Sifu, Sloclap change complètement de terrain en dévoilant son prochain jeu lors des Game Awards 2024. Cette fois, il ne s’agit pas d’un jeu d’aventure ni de combat, mais…un jeu de foot ! Baptisé « Rematch », ce nouveau titre de Sloclap est probablement l’annonce la plus inattendue pendant les Game Awards. Que peut-on attendre de ce jeu ? Sera-t-il fidèle à la marque de fabrique de Sloclap ? Décryptage.

Voir aussi : Game Awards 2024 : FromSoftware dévoile Elden Ring: Nightreign, un Elden Ring…en coop

Même s’il ne va pas révolutionner le monde du jeu de foot, le jeu de Sloclap apportera un nouveau souffle et plus de fun pour les fans du genre. Le développeur de Sifu a alors profité des Game Awards 2024 pour annoncer Rematch, son prochain projet vidéoludique. Comme son nom l’indique, ce sera un jeu de sport compétitif basé sur le football. Le studio français sort donc des sentiers battus et s’aventure dans un nouveau terrain, tout en promettant compétitivité et amusement.

Rematch est donc un jeu de foot dans lequel les joueurs pourront s’affronter en ligne. À la différence d’un FIFA, plus réaliste, le jeu propose un level design mélangeant cartoons et personnages semi-réalistes. Les joueurs peuvent par exemple s’affronter dans des zones sous-marines, dans la jungle, dans le désert et même dans l’espace. Rematch ressemble vaguement à Mario Strikers, mais avec un gameplay légèrement plus réaliste.

Découvrez la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :

Si vous êtes conquis par les premières images de Rematch, vous pouvez déjà vous inscrire à la bêta de Rematch sur PC, PlayStation et Xbox. Cette dernière sera disponible courant 2025. Attendons-nous à un très bon projet de la part de Sloclap, comme il l’a fait avec le très acclamé beat’em all Sifu.