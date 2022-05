Test – Vivo Y76 5G : un smartphone qui peut mieux faire

Vivo est une marque qui doit parler de plus en plus aux plus novices d’entre vous. En effet on peut désormais retrouver la marque sur les étales de nos opérateurs francophones. Comme par exemple le test du jour : le Vivo Y72. Un smartphone moyen de gamme qui met en avant principalement une autonomie record et un design éclatant. Tout d’horizon du propriétaire afin de voir ce que vaut cette nouvelle mouture de la marque chinoise Vivo.

Unboxing & design

Nous sommes sur un unboxing relativement simple. En effet nous retrouverons le classique avec un chargeur mural, accompagné de son câble USB-C. Il n’y aura malheureusement pas de câble jack 3.5mm malgré une présence du port sur la tranche inférieure du smartphone.

Le design de ce Vivo Y76 est très agréable à regarder avec de très beaux effets de reflets sur la face arrière. Cette dernière arbore également le module photo, disposant de 3 capteurs et d’un flash unique. La tranche inférieure accueillera le haut-parleur, le port USB-C ainsi que la fameuse prise jack 3.5mm. La trappe à carte SIM est située sur la tranche supérieure tandis que les boutons de volume et power seront sur la tranche droite. Le bouton power intègre d’ailleurs un lecteur d’empreinte digitale.

Écran

Avec sa diagonale de 6.58″ et sa résolution de 1080×2400 pixels le Vivo Y76 5G dispose d’un ratio d’écran assez peu élevé de 85%. Côté technologie, ce sera de l’IPS, un bon compromis même si de l’AMOLED aurait été un vrai plus. Pour rajouter une couche sur le retard de ce smartphone, il est important de noter qu’il ne proposera qu’un taux de rafraîchissement de 60Hz. Vous l’aurez compris, l’écran n’est pas vraiment le point fort de ce smartphone.

L’écran sera un poil difficile à utiliser en plein soleil, la luminosité maximale étant peu élevée et l’écran étant plutôt sensible aux reflets du soleil.

Appareil photo

Le bloc photo intègre donc 3 capteurs différents. L’objectif principal dispose d’un capteur de 50 MP (assez rare, la concurrence étant régulièrement à 64 ou 108MP) ouvrant à f/1.8. Le second, de 2 MP, sera utilisé pour la mesure de la profondeur. Finalement c’est un second capteur de 2MP que nous retrouvons, utilisé pour la macro. Le capteur frontal quant à lui offre une résolution de 16MP, un classique.

Pour ce qui est de la photo de nuit, c’est un peu décevant, au vu de la concurrence (Realme 9 4G ici). Le Vivo Y76 5G déçoit un peu avec une luminosité relativement faible ainsi que des détails peu présents, tandis que le bruit, lui, est bien présent sur le cliché malheureusement. Il pourra servir en dépannage lors de vos soirées, mais ne comptez pas beaucoup plus dessus.

Vivo Y72 à gauche. Realme 9 à droite. Tous les deux en mode automatique

Il se débrouille bien mieux de jours avec un niveau de détails plus que correct pour un smartphone de cette gamme-là. Seul défaut, les couleurs qui paraissent un peu trop ternes par rapport à la scène capturée. Pour la vidéo, malheureusement cette dernière sera limitée à seulement une prise de vue en Full HD avec une cadence d’image bloquée à 30 images par seconde.

Audio

Il n’y a pas grand-chose à dire sur la partie audio. Cette dernière dispose d’un unique haut-parleur. Il propose un son correct sans être incroyable. Il sera largement suffisant pour une utilisation basique : YouTube, Twitch et autre. Si vous êtes mélomanes, préférez utiliser vos écouteurs / casques pour une meilleure expérience. D’autant plus qu’une prise jack est présente ici.

Performances & autonomie

Le processeur, un MediaTek Dimenisty 700 est accompagné de 8Go de RAM (avec possibilité d’augmentation de 4Go via la technologie RAM Etendue 2.0). Comme d’habitude, vous retrouverez ci-dessous un benchmark fait sur Antutu. Vous pouvez le voir, les résultats sont dans la moyenne des milieux de gamme. Ce dernier est même plus élevé que celui de notre test du Realme 9. Cependant la navigation paraît plus lente et un peu mollassonne, sûrement due à une interface un peu lourde. L’interface est Funtouch OS 12, qui tourne sous Android 12. La partie jeux sera largement assurée cependant, avec une fluidité exemplaire.

Pour ce qui est de l’autonomie, nous sommes en présence d’une batterie de 4100mAh, légèrement en deçà de ce que peut faire la concurrence. Cependant elle dispose d’une recharge rapide FlashCharge de 44W ce qui permet une recharge de 70% en seulement 30 minutes. Vous vous en doutez, il sera difficile de dépasser la journée d’utilisation, mais la charge rapide sauve un peu la mise de ce Vivo Y76.

Conclusion

Au final, ce Vivo Y76 5G n’est pas une bête de course, mais fait très bien ce qu’on lui demande. D’autres choix sont disponibles à ce tarif là ou un peu moins élevés, mais ce dernier à l’avantage du design et de performances relativement correctes. Disponible au prix de 349.00 sur Amazon, en version 128Go de stockage, il reste une bonne alternative au vu de certains smartphones de la concurrence. La photo est sûrement le point le plus à améliorer, peut être que des mises à jour futures viendront optimiser ses dernières sur le plan logiciel.

Produit disponible sur vivo y76 5G Smartphone,FlashCharge de 44 W+4 100 mAh,8 Go de RAM + 4 Go de RAM étendue+128 Go de ROM, 6,58 Pouce(Cosmic Aurora)

Voir l'offre 349,00 €