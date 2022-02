Starlink premium : une nouvelle offre plus rapide, beaucoup plus onéreuse

Le nouveau service premium de Starlink, dédié aux entreprises, proposera théoriquement de meilleurs débits, moyennant un tarif (beaucoup) plus élevé.

Starlink Premium : la nouvelle offre permet de doubler les débits

La société SpaceX, qui continue de développer son service d’internet par satellites, a dévoilé une nouvelle offre Premium qui promet des performances plus élevées, avec des débits jusqu’à 500 Mb/s.

Annoncée sur les réseaux sociaux par Elon Musk, cette formule Premium Starlink cible principalement les entreprises. Moyennant un tarif cinq fois plus élevé, le débit est compris entre 150 et 500 Mb/s et une latence entre 20 et 40 ms. Starlink fait mieux que son abonnement de base qui offre entre 50 et 250 Mb/s. La latence reste la même : entre 20 et 40 millisecondes.

Le tout s’appuie sur l’antenne parabolique de seconde génération dévoilée l’année dernière, mais qui n’est pas encore utilisée par les clients. Il s’agit d’un produit plus grand, plat, léger, rectangulaire et embarquant davantage d’antennes en émission comme en réception.

Une offre onéreuse dédiée aux entreprises

Ce changement de matériel se traduit par une charge supplémentaire lors de la souscription : comptez 2 500 dollars pour l’antenne premium (contre 500 dollars pour le modèle classique). Et ce n’est pas tout : Starlink Premium coûte cinq fois plus cher. Aux États-Unis, l’offre premium coûte 500 dollars par mois, contre 99 dollars par mois pour l’offre standard.

La nouvelle offre cible « Des petits bureaux, des boutiques et de gros utilisateurs », précise le site officiel.

De plus, « Starlink Premium est conçu pour une performance améliorée dans des conditions météorologiques extrêmes. Les utilisateurs de Starlink Premium bénéficieront également d’une assistance prioritaire 24h/24 et 7j/7 », précise SpaceX.

Les livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre de cette année. Pour le moment, la France n’est pas éligible à l’offre Starlink Premium.



