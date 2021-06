SpaceX : Starlink va possiblement fournir du Wi-Fi dans les avions

SpaceX pourrait bientôt envoyer de l’internet très haut débit grâce à SpaceX dans les avions, tout ceci par le biais au projet satellitaire Starlink. Pour l’instant, l’entreprise a annoncé être en discussions avec plusieurs compagnies aériennes.

Cela fait déjà quelques années que des compagnies aériennes proposent déjà un accès payant à internet en cabine. Pour l’instant ce service n’est pas disponible sur tous les trajets et payant au prix fort. De plus, pour les chanceux ayant eu le luxe d’utiliser ce service, le débit est loin d’être idéal et même difficile d’avoir une utilisation complète de ce réseau.

Impossible en effet de passer un appel vidéo, audio ou encore de regarder des vidéos en streaming. De même, tout téléchargement prendra quasiment la durée du vol. Tout ceci pourrait bientôt arriver à sa fin, car Starlink souhaite proposer son service à bord des avions. Actuellement, l’entreprise propose un débit avoisinant les 150 Mo/s descendants et un ping très bas.

L‘offre satellitaire de Starlink est proposée en France à 499€ pour l’équipement et 99€ par mois pour l’abonnement.

L’offre de Starlink prévue également pour les avions

Starlink a annoncé être en train de développer un produit spécialement conçu pour les « stations terriennes en mouvement ». Ce service pourrait convenir donc aux avions, mais également aux trains, bateaux et autres ! Moins de latence donc et une stabilité de connexion correcte dans un avion en mouvement constant.

Nous avons notre propre produit pour l’aviation en cours de développement. Nous avons déjà fait quelques démonstrations à ce jour, et nous cherchons à finaliser ce produit pour l’installer sur des avions dans un avenir très proche. En fin de compte, les consommateurs et les passagers des avions veulent une bonne expérience que les systèmes géostationnaires ne peuvent pas délivrer. Il revient à chaque compagnie aérienne de corriger cela ou de s’accorder avec un système qui ne convient pas aux demandes de leurs clients. Jonathan Hofeller, Vice-président de Starlink

Toutes ces technologies bien que très prometteuses ne sont pas encore disponibles sur l’intégralité du globe. En effet, SpaceX n’a déployé des satellites qu’au-dessus des continents, pour l’instant 1600 satellites. Ce nombre va augmenter jusqu’à atteindre un total de 4400 satellites, placés à une altitude comprise entre 550 et 1300 km. Jusqu’à ce nombre total, les satellites Starlink auront une connexion via rayon laser.

En attendant, vous pouvez tester si votre logement est disponible pour recevoir internet par satellite avec Starlink. Attention, il faudra acheter comme expliqué précédemment l’équipement pour 499€ et compter 99€ par mois pour l’abonnement.