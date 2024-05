SoundCloud surfe sur l’innovation : Boostez votre expérience musicale grâce à Jetpack Compose !

SoundCloud, l’une des plus grandes plateformes de streaming audio au monde, fait évoluer sa plateforme pour améliorer son expérience utilisateur et s’adapter à divers formats. L’annonce a été faite récemment. L’équipe de développement a adopté Jetpack Compose, l’outil déclaratif moderne d’Android pour créer l’interface utilisateur (UI).

Utilisation de Jetpack Compose

Avant l’adoption de Compose, le développement de l’interface utilisateur était plus long pour l’équipe de SoundCloud. Cela était dû au passage constant entre Kotlin et XML. Cela rendait également la gestion du système de conception plus difficile. « Nous avons commencé à adopter Compose pour construire rapidement des agencements dynamiques », a déclaré Vitus Ortner, un ingénieur Android chez SoundCloud. Il utilise Kotlin, le langage que nous aimons.

Avec Compose, les ingénieurs de SoundCloud ont retravaillé le système de conception de l’application. Désormais, ils peuvent développer de nouvelles fonctionnalités en utilisant en moyenne 45 % de code en moins. De plus, le prototypage de nouvelles fonctionnalités est devenu plus simple grâce à l’approche déclarative de Compose. Ses fonctionnalités d’édition en direct et d’aperçu de l’interface utilisateur y contribuent également.

Compatibilité accrue grâce à Compose

Passer à Compose a permis aux développeurs de faire davantage que de simplifier la base de code de l’application. Il a également facilité la prise en charge de plusieurs formats. Avec Compose, les ingénieurs de SoundCloud ont pu plus facilement développer l’application pour les tablettes, les télévisions, les voitures et les wearables. « Nous utilisons Compose sur tous les formats du système Android », a affirmé Vitus.

Grâce à ces améliorations, les ingénieurs de SoundCloud ont construit leur application Wear OS et TV en seulement quatre mois en utilisant Compose.

Investissement futur dans Compose

En adoptant Compose pour son application Android, SoundCloud a amélioré la productivité de ses développeurs, simplifié le code de l’application et établi des processus de développement plus fluides pour de nouvelles fonctionnalités et expériences. « Compose nous a aidés à atteindre de nouveaux utilisateurs et marchés, augmentant ainsi notre portée mondiale », a déclaré Vitus.

SoundCloud semble clairement engagée vers l’avenir avec Compose, avec l’intention de l’utiliser pour tous ses futurs projets. C’est une étape passionnante dans l’évolution de SoundCloud, où la technologie et la créativité se rejoignent pour offrir une meilleure expérience utilisateur.