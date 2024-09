Epic Games Store offre deux nouveaux jeux gratuits, mais faites vite !

Chaque semaine, Epic Games Store continue d’attirer les gamers avec son lot habituel de jeux gratuits. Hier, deux nouveaux titres sont donc accessibles au téléchargement gratuit sur la plateforme. Si vous êtes amateurs de jeux de sport ou de tir, cette offre est une occasion rêvée d’élargir votre ludothèque sans débourser un centime. Mais attention, l’opportunité ne durera que pendant une poignée de jours. Vous devrez donc agir rapidement avant qu’ils ne retournent à leur prix d’origine. Prêt à découvrir les nouveautés de la semaine ? Lisez la suite pour tout savoir sur ces nouveaux titres !

Ce jeu gratuit d’Epic Games Store vous met dans la peau d’un patron

Avez-vous déjà pensé à jouer à un jeu de foot, mais pas en tant que joueur ? Si la réponse est oui, alors, Football Manager 2024 est fait pour vous. Téléchargeable gratuitement dès maintenant sur Epic Games Store, ce jeu vous met dans la peau d’un propriétaire d’un club ou une équipe nationale de foot.

Votre mission est simple : bâtir une équipe performante et la mener au sommet. Mais pour arriver à vos fins, vous devrez gérer tous les aspects du football moderne : transferts, tactiques, développement des jeunes joueurs, entraînements, et relations avec les médias et les dirigeants. Football Manager 2024 propose également de nouvelles fonctionnalités, rendant l’expérience encore plus réaliste et immersive pour les passionnés de football.

Du headshot à profusion pour le second jeu gratuit

Si vous êtes plutôt jeu de tir et précision, Epic Games a également pensé à vous avec Sniper Ghost Warrior Contracts. Sorti en novembre 2019, ce FPS vous met dans la peau d’un tireur d’élite professionnel. Votre mission : remplir des contrats d’élimination à travers le monde. Vous êtes libre dans la méthode d’exécution, mais souvenez-vous : pour réussir, précision et furtivité sont les maîtres mots.

Football Manager 2024 et Sniper Ghost Warrior Contracts sont donc les deux jeux gratuits pour cette semaine sur Epic Games Store. Si vous voulez les télécharger, rendez-vous sur la plateforme, taper leurs noms puis cliquer sur Obtenir. Attention : ils restent gratuits seulement jusqu’au 12 septembre à 16h59. Faites vite !