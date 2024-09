NVIDIA : Boostez votre rentrée avec performance et plaisir garantis !

Faites de cette rentrée une expérience inégalée grâce à NVIDIA et sa technologie GeForce RTX™ et aux PC portables Studio RTX™ série 40. Que vous soyez en mode travail, détente, ou jeu, ces outils sont boostés pour vous offrir une expérience d’apprentissage, de gaming et de création sans précédent.

Boostez vos performances avec NVIDIA

Les PC portables GeForce RTX série 40 sont conçus pour offrir une accélération GPU significative pour tous vos projets. Grâce à leurs puissants processeurs, ils rendent les simulations 3D plus fluides et accélèrent l’entraînement des modèles d’IA. Ils facilitent également votre travail en économie, science des données, architecture, ingénierie ou informatique. Avec GeForce RTX série 40, vous avez en main une machine de guerre pour mener à bien vos études.

Les performances de cette série sont impressionnantes. Un ordinateur portable équipé d’une GeForce RTX 4060 est quatre fois plus rapide en ingénierie. Il est aussi 31 fois plus rapide en Intelligence Artificielle et 26 fois plus performant en sciences des données par rapport à un ordinateur standard.

Optimisez votre expérience gaming avec NVIDIA

En mode jeu, la GeForce RTX série 40 offre une expérience ultime. Profitez d’un rendu graphique plus réaliste grâce au ray tracing et gagnez en performance avec la technologie DLSS 3 basée sur l’IA. Avec l’outil NVIDIA Reflex, vous bénéficiez d’un avantage compétitif non négligeable grâce à une latence minimale et une réactivité accrue.

Boostez votre créativité et transformez votre espace en studio

Les PC portables NVIDIA Studio offrent des performances incroyables pour vos projets créatifs. Ils vous permettent d’appliquer des effets avancés en toute simplicité et de réaliser vos idées plus rapidement. Vous pouvez également optimiser la qualité de vos vidéos et créer des environnements réalistes grâce à l’application NVIDIA Canvas.

Outre ces fonctionnalités impressionnantes, ils transforment n’importe quelle pièce en studio à domicile. Améliorez la qualité de vos livestreams, chats vocaux et appels vidéo avec l’application NVIDIA Broadcast. Cette application transforme vos webcams, micros et haut-parleurs en dispositifs haut de gamme grâce à l’IA.

Promos incontournables de la rentrée

N’oubliez pas de vérifier les offres de la rentrée pour les étudiants, avec des PC performants à des prix très avantageux. Que vous préfériez ASUS, ACER, MSI, ou LENOVO, vous trouverez le PC portable idéal pour une rentrée réussie.

Que ce soit pour vos études, votre passion pour le gaming, ou vos projets créatifs, NVIDIA vous propose des outils à la pointe de la technologie pour vous accompagner. Alors, prêt à passer à la vitesse supérieure ?